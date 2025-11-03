Магнитные бури сегодня, 3 ноября: что завтра, тошнота, нервозность, боли

Сегодня, 3 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 3 и 4 ноября

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 3 ноября, составляет 31%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 31%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 40%. Вероятность спокойной магнитосферы — 29%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — отметили ученые.

По данным портала my-calend, небольшие геомагнитные возмущения возможны в течение всего дня.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации сервиса.

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 4 ноября, геомагнитных возмущений не ожидается.

Для кого опасны магнитные бури, что говорят врачи

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова пояснила, что влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано, но, согласно опросам, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — отметила Акулова.

Врач-терапевт, диетолог Елена Устинова рекомендует метеозависимым людям высыпаться и придерживаться правильного питания в период сильных геомагнитных возмущений на Земле.

«Чтобы облегчить свое самочувствие, во время магнитных бурь не надо планировать никаких важных дел, встреч. Избегайте активной или интеллектуальной деятельности. Кроме этого, необходимо употреблять очень много чистой воды: чем жиже наша кровь, тем легче ей бежать по сосудам. Очень важно избегать стрессовых ситуаций и общения с неадекватными людьми, а также посещения торговых центров и парков аттракционов», — пояснила медик.

