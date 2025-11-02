Погода в Москве в понедельник, 3 ноября: ждать ли затяжных ливней и тепла

В Москве и Московской области завтра, 3 ноября, ожидаются осадки в виде дождя, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 3 ноября

В столичном регионе завтра, 3 ноября, в дневное время воздух прогреется до +10 градусов.

«3 ноября будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Температура в Москве ночью — от +3 до +5 градусов, по области — от +1 до +6 градусов. Температура днем в Москве — от +8 до +10 градусов, по области — от +5 до +10 градусов. Ветер южный, 6–11 м/с», — говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что следующая неделя в Москве стартует с относительно теплой погоды.

«В первый день новой недели на погоду окажет влияние теплый фронт, связанный с очередным, выходящим на северо-запад страны североатлантическим циклоном. Небо вновь затянут плотные облака, заморосят дожди и потеплеет — температура повысится до +8–10 градусов», — заявил синоптик.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По данным метеорологических центров, температура воздуха в течение суток будет довольно стабильной. Дневная температура составит около +7–8 градусов, а ночная не опустится ниже +6 градусов. При этом из-за повышенной влажности и ветра погодные условия будут ощущаться более прохладными. Почти весь день будет идти небольшой дождь. Вероятность осадков очень высока, особенно в утренние часы. Ветер ожидается южный и юго-восточный, умеренный, со скоростью 2–6 м/с, с порывами до 9 м/с. Атмосферное давление будет низким и составит около 749–751 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха останется очень высокой на протяжении всех суток, достигнув 81–85%, что усилит ощущение сырости и промозглости.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 3 ноября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 ноября в Северной столице столбики термометров днем поднимутся до +9 градусов.

«3 ноября будет облачная погода. Временами дождь. Ветер южный, юго-восточный, в конце дня западный умеренный. Температура воздуха в течение суток — от +7 до +9 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться», — говорится в прогнозе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным метеоцентров, температура воздуха в течение всего дня в Санкт-Петербурге будет довольно стабильной и составит от +7 до +9 градусов. Однако из-за высокой влажности, которая будет колебаться от 89% до 98%, и умеренного южного или юго-западного ветра со скоростью 2–4 м/с по ощущениям будет значительно холоднее. Небо в течение всего дня будет скрыто за плотными облаками, а осадки в виде дождя станут главной особенностью погоды. Как отмечают синоптики, дождь начнется еще ночью и с очень высокой вероятностью будет продолжаться на протяжении всего дня, временами ослабевая, но полностью не прекращаясь. Атмосферное давление будет относительно низким и составит около 756–759 миллиметров ртутного столба.

