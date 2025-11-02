Магнитные бури сегодня, 2 ноября: что завтра, проблемы со сном, апатия

Сегодня, 2 ноября, на Земле магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра, что за вспышки на Солнце?

Что известно о магнитных бурях 2 и 3 ноября

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 2 ноября, составляет 36%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 36%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойной магнитосферы — 29%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — отметили ученые.

Эксперты рассказали, что на Солнце фиксируется возобновление сильной вспышечной активности, последний раз наблюдавшейся в середине октября.

«Ночью на восточном крае звезды произошла вспышка уровня M1.0. относящаяся к четвертому (сильному) классу активности. Выше уровня M располагаются только самые сильные события уровня X. Как ожидается, ночное событие является предвестником длительного (не менее недели) всплеска солнечной активности, пик которого придется на наступающую следующую неделю с 3 по 9 ноября. В настоящее время на левом краю Солнца наблюдается выход к Земле двух крупных центров активности, видимых по большим магнитным петлям с высотой до 200–300 тысяч км (при размере Земли около 13 тысяч км)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

Также ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 3 ноября, на Земле магнитной бури не ожидается.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

От чего необходимо отказаться во время магнитной бури

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru заявила, что в период геомагнитных возмущений стоит отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить нагрузку на организм.

«Люди, чувствительные к этому, особенно страдающие заболеваниями сердца и сосудов, должны быть предельно внимательны к своему здоровью. Чтобы легче перенести магнитные бури, надо обязательно высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, отказаться от курения и алкоголя. Принимайте контрастные ванночки для рук и ног по утрам и расслабляющие ванны по вечерам. Снизьте калорийность пищи на треть и увеличьте в рационе фрукты и овощи. Если имеются такие диагнозы, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца или был перенесен инфаркт или инсульт, с особым вниманием отнеситесь к назначениям врача», — добавила она.

Мануальный терапевт и невролог Александр Евдокимов уточнил, что от магнитных бурь могут страдать люди старше 45 лет и пожилого возраста. По его мнению, это связано с гибкостью сосудистых стенок, которые меняются с возрастом.

«Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрени, ухудшение общего самочувствия, сонливость и нарушение работоспособности. Также могут обостриться хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и неврологические», — рассказал медик NEWS.ru.

