Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 13:53

Погода в Москве в воскресенье, 2 ноября: ждать сильные ветра и ливни

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве и Московской области завтра, 2 ноября, ожидаются порывы ветра до 8 м/с, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 2 ноября

В Москве завтра, 2 ноября, в дневное время воздух прогреется только до +7 градусов.

«2 ноября будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью – от +2 до +4 градусов, по области – от 0 до +5 градусов. Температура днем в Москве – от +5 до +7 градусов, по области – от +3 до +8 градусов. Ветер юго-восточный и южный 3–8 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в воскресенье в российской столице осадков не ожидается.

«В воскресенье регион окажется на периферии барического максимума. Облаков в небе по-прежнему будет много, но сплошной она не будет, как и не сможет вызвать дожди. При этом температурные показатели изменятся мало, максимум не превысит +5–7 градусов», — заявил синоптик.

По данным метеорологических центров, в воскресенье, 2 ноября, температура воздуха в течение дня будет держаться на положительной отметке. Ночью столбики термометров покажут около +3 градусов, а к утру температура немного поднимется, до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +6 градусов тепла. Однако из-за повышенной влажности погода будет ощущаться прохладнее. Небо в течение всего дня будет скрыто за облаками, однако значительных осадков не прогнозируется. Ветер ожидается юго-восточный или южный, слабый и умеренный, со скоростью 1–3 м/с. Атмосферное давление будет стабильно высоким и составит 754-755 миллиметров ртутного столба, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 2 ноября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 ноября в Санкт-Петербурге столбики термометров днем поднимутся до +9 градусов.

«2 ноября будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, местами туман. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура ночью — от +3 до +5 градусов. Днем – от +7 до +9 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, 2 ноября в Северной столице температура воздуха в течение всего дня будет держаться на уровне +5–7 градусов, что немного выше климатической нормы для этого дня. Однако из-за высокой влажности, которая составит до 93%, и южного или юго-восточного ветра со скоростью 4 м/с, по ощущениям будет значительно холоднее.

Утро в городе начнется с пасмурной погоды и температуры воздуха около +5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +7 градусов. Небо в течение всего дня будет затянуто облаками, а осадки в виде небольшого дождя ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером, при этом вероятность дождя оценивается в 90–100%. Атмосферное давление будет стабильным, но немного пониженным — около 759–762 миллиметров ртутного столба и в течение дня будет постепенно снижаться.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 1 ноября: что завтра, сгущение крови, головные боли

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 ноября: где сбои в России

Рубль будет стабилен? Курс сегодня, 1 ноября, что с долларом, евро и юанем

Москва
новости
погода
синоптики
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили о подготовке Зеленского к выборам
Стало известно, сколько задолжала Москва государству
Волочкова и Рома Желудь слились в страстном поцелуе
Рэпер ASAP Rocky намекнул на тайную свадьбу с Рианной
IT-эксперт объяснил, почему опасно использовать неродную зарядку
В поведении Трампа заметили странность после испытаний аппарата «Посейдон»
Полиция изъяла самодельный револьвер из 90-х у петербургского пенсионера
Белый дом ввел новые ограничения для аккредитованных журналистов
Интерпол задержал бизнесмена из Балтии в Петербурге
Экс-жена Диброва вышла на связь после новостей о фамилии
Открытый гроб, слезы жены, дети: как прошло прощание с Романом Поповым
Принц Гарри косвенно дал понять свое недовольство Меган Маркл
Отец Илона Маска сказал, кто мог сорвать встречу Путина и Трампа
С россиян собрали рекордную тысячу тонн мелочи
Шейк снялась топлес в образе порнозвезды
Россия выступила против создания азиатского аналога НАТО
Стало известно последнее пристанище Андрея Гриневича
Лолита раскрыла, как из-за скандала с Цекало предстала голой перед полицией
Погода в Москве в воскресенье, 2 ноября: ждать сильные ветра и ливни
Сменить обстановку: ангарский маньяк увеличил список своих жертв
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.