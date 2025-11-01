Погода в Москве в воскресенье, 2 ноября: ждать сильные ветра и ливни

В Москве и Московской области завтра, 2 ноября, ожидаются порывы ветра до 8 м/с, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 2 ноября

В Москве завтра, 2 ноября, в дневное время воздух прогреется только до +7 градусов.

«2 ноября будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью – от +2 до +4 градусов, по области – от 0 до +5 градусов. Температура днем в Москве – от +5 до +7 градусов, по области – от +3 до +8 градусов. Ветер юго-восточный и южный 3–8 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в воскресенье в российской столице осадков не ожидается.

«В воскресенье регион окажется на периферии барического максимума. Облаков в небе по-прежнему будет много, но сплошной она не будет, как и не сможет вызвать дожди. При этом температурные показатели изменятся мало, максимум не превысит +5–7 градусов», — заявил синоптик.

По данным метеорологических центров, в воскресенье, 2 ноября, температура воздуха в течение дня будет держаться на положительной отметке. Ночью столбики термометров покажут около +3 градусов, а к утру температура немного поднимется, до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +6 градусов тепла. Однако из-за повышенной влажности погода будет ощущаться прохладнее. Небо в течение всего дня будет скрыто за облаками, однако значительных осадков не прогнозируется. Ветер ожидается юго-восточный или южный, слабый и умеренный, со скоростью 1–3 м/с. Атмосферное давление будет стабильно высоким и составит 754-755 миллиметров ртутного столба, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 2 ноября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 ноября в Санкт-Петербурге столбики термометров днем поднимутся до +9 градусов.

«2 ноября будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, местами туман. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура ночью — от +3 до +5 градусов. Днем – от +7 до +9 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, 2 ноября в Северной столице температура воздуха в течение всего дня будет держаться на уровне +5–7 градусов, что немного выше климатической нормы для этого дня. Однако из-за высокой влажности, которая составит до 93%, и южного или юго-восточного ветра со скоростью 4 м/с, по ощущениям будет значительно холоднее.

Утро в городе начнется с пасмурной погоды и температуры воздуха около +5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +7 градусов. Небо в течение всего дня будет затянуто облаками, а осадки в виде небольшого дождя ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером, при этом вероятность дождя оценивается в 90–100%. Атмосферное давление будет стабильным, но немного пониженным — около 759–762 миллиметров ртутного столба и в течение дня будет постепенно снижаться.

