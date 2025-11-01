Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 ноября: где сбои в России

Сегодня, 1 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Проблемы возникли у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят доступ в Сеть?

Где в РФ не работает мобильный интернет 1 ноября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 1 ноября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, QR-кодами, приложениями и мессенджерами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 1 ноября поступило от пользователей МТС. Порядка 26% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 16% — на Краснодарский край, 8% — на Ростовскую область, 5% — на Санкт-Петербург, Рязанскую и Московскую области, 3% — на Татарстан, Адыгею, Крым, Марий Эл, Ставрополье, Приморский край, Калининградскую, Смоленскую, Курганскую, Тверскую и Иркутскую области, 1% — на Нижегородскую и Амурскую области.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб от пользователей «МегаФона», Т2 и Yota зафиксировано из Санкт-Петербурга, Хабаровского и Краснодарского краев.

Почему не работает мобильный интернет 1 ноября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение мобильного интернета или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА. Сбои по всей России связаны с обеспечением безопасности граждан, и этим нельзя пренебрегать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Данные меры обусловлены федеральными решениями в целях обеспечения безопасности, не зависят от операторов связи и носят превентивный характер. В интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным», — объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

1 ноября особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников объявлялся, в частности, на территории Татарстана, Удмуртии, в Краснодарском крае, Ростовской, Ульяновской, Ивановской, Самарской и Пензенской областях.

Полноценную работу мобильного интернета операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности. В периоды ограничений пользователям обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзена», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Почему стали отключать мобильный интернет

Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов заявил, что ранее атаки БПЛА были сосредоточены в основном на приграничных районах, однако теперь их траектория изменилась. Кроме того, по словам эксперта, в атаках стали использовать беспилотники с LTE-модулями, в связи с чем возникла необходимость ограничивать работу мобильного интернета.

«Одновременно у государства „дозрела“ инфраструктура фильтрации трафика, позволяющая точечно глушить только мобильные данные, а не весь интернет», — отметил он.

