Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 12:10

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 ноября: где сбои в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 1 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Проблемы возникли у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят доступ в Сеть?

Где в РФ не работает мобильный интернет 1 ноября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 1 ноября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, QR-кодами, приложениями и мессенджерами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 1 ноября поступило от пользователей МТС. Порядка 26% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 16% — на Краснодарский край, 8% — на Ростовскую область, 5% — на Санкт-Петербург, Рязанскую и Московскую области, 3% — на Татарстан, Адыгею, Крым, Марий Эл, Ставрополье, Приморский край, Калининградскую, Смоленскую, Курганскую, Тверскую и Иркутскую области, 1% — на Нижегородскую и Амурскую области.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб от пользователей «МегаФона», Т2 и Yota зафиксировано из Санкт-Петербурга, Хабаровского и Краснодарского краев.

Почему не работает мобильный интернет 1 ноября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение мобильного интернета или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА. Сбои по всей России связаны с обеспечением безопасности граждан, и этим нельзя пренебрегать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Данные меры обусловлены федеральными решениями в целях обеспечения безопасности, не зависят от операторов связи и носят превентивный характер. В интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным», — объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

1 ноября особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников объявлялся, в частности, на территории Татарстана, Удмуртии, в Краснодарском крае, Ростовской, Ульяновской, Ивановской, Самарской и Пензенской областях.

Полноценную работу мобильного интернета операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности. В периоды ограничений пользователям обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзена», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Почему стали отключать мобильный интернет

Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов заявил, что ранее атаки БПЛА были сосредоточены в основном на приграничных районах, однако теперь их траектория изменилась. Кроме того, по словам эксперта, в атаках стали использовать беспилотники с LTE-модулями, в связи с чем возникла необходимость ограничивать работу мобильного интернета.

«Одновременно у государства „дозрела“ инфраструктура фильтрации трафика, позволяющая точечно глушить только мобильные данные, а не весь интернет», — отметил он.

Читайте также:

Мокрый снегопад и тепло до +5? Погода в Москве на праздниках: чего ждать

Какая пенсия будет в России в 2026 году, кому повысят, когда, на сколько

Обвинения падчерицы в насилии, инвалидность, долг: как живет Михаил Казаков

мобильный интернет
сотовые операторы
новости
сбои
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не до смеха»: защитник ЦСКА о попытке похищения Мостового
Стоматолог предупредила об опасности фальш-брекетов
Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт
«В честь него назвали»: Архипов вспомнил шутку Попова над своей болезнью
Минобороны РФ сообщило о завершении зачистки в ряде населенных пунктов
Стало известно, на какой шаг может вынудить РФ передача Tomahawk Украине
«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке
Спецназ ГУР пытался высадиться с вертолета под Красноармейском
Сильный взрыв прогремел на территории крупнейшего НПЗ в Мексике
Путин присвоил Зейналовой новый ранг
Появились кадры последствий взрыва в квартире ростовского дома
Рубль будет стабилен? Курс сегодня, 1 ноября, что с долларом, евро и юанем
Появились кадры провальной высадки спецназа ГУР в Красноармейске
«Папочка, я тебя люблю»: дочка и вдова Попова попрощались с актером
Прокуратура запросила 15 лет колонии для экс-чиновника Минприроды
Конкурс «Народный участковый» запустил финальное онлайн-голосование
Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» назвали жуткой несправедливостью
Режиссер Арутюнов вспомнил напутственные слова умершего Романа Попова
Оппозиция Тайваня обвинила НАТО в украинском конфликте
Платные парковки Ростова-на-Дону: где, как и сколько платить за машино-место
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.