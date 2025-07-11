Магнитные бури сегодня, 11 июля: что завтра, слабость, снижение внимания

Сегодня, 11 июля, на Земле геомагнитных возмущений не прогнозируется, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 11 и 12 июля

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня, 11 июля, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 10%. Вероятность спокойной магнитосферы – 87%», — пояснили ученые.

По данным портала my-calend, сильная магнитная буря прогнозируется завтра, 12 июля.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 12 июля. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний», — говорится в публикации.

Что необходимо делать во время сильной магнитной бури

Доцент Сеченовского университета, врач Павел Бережанский советует метеозависимым людям пить больше воды, а также чаще принимать контрастный душ в период магнитных бурь.



Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Нужно пить больше жидкости, необходимо примерно на один литр увеличить свой обычный дневной объем. Еще помогает контрастный душ. Переключая постепенно воду от горячей к холодной, вы улучшите поступление кислорода к тканям за счет сужения и расширения сосудов», — подчеркнул он.

Врач-терапевт, диетолог Елена Устинова рекомендует метеозависимым людям высыпаться и придерживаться правильного питания в период сильных геомагнитных возмущений на Земле.

«Чтобы облегчить свое самочувствие, во время магнитных бурь не надо планировать никаких важных дел, встреч. Избегайте активной или интеллектуальной деятельности. Кроме этого, необходимо употреблять очень много чистой воды: чем жиже наша кровь, тем легче ей бежать по сосудам. Очень важно избегать стрессовых ситуаций и общения с неадекватными людьми, а также посещения торговых центров и парков аттракционов», — пояснила медик.

Читайте также:

Грозовые ливни и духота до +38? Погода в Москве в начале недели: что ждать

Нестерпимая жара до +40 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Погода в Москве в пятницу, 11 июля: ждать ли аномальную жару и грозы