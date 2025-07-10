Погода в Москве в пятницу, 11 июля: ждать ли аномальную жару и грозы

Погода в Москве в пятницу, 11 июля: ждать ли аномальную жару и грозы

Москву завтра, 11 июля, ждет сильная жара, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 11 июля

В Москве завтра, 11 июля, в дневное время столбики термометров поднимутся до +36 градусов.

«11 июля – небольшая облачность. Без осадков. Температура в Москве ночью – от +18 до +20 градусов (в центре города – от +22 до +24 градусов), по области – от +16 до +21 градуса. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Днем сильная жара. Температура в Москве – от +34 до +36 градусов, по области – от +31 до +36 градусов. Ветер юго-восточный 6–11 м/с», — сообщил Гидрометцентр РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также рассказал, что в ближайшие дни в российской столице будет стоять очень жаркая погода.

«В столице нашей Родины сегодня на фоне солнечной погоды воздух прогреется +33–35 градусов, а значит, будет побит рекорд 1996 года, когда в городе было +33,4 градуса. В пятницу сохранится солнечный и засушливый характер погоды и снова +30–35 градусов жары! В выходные вероятность освежающих грозовых дождей резко возрастет, что лишь немного собьет аномальный зной», — уточнил метеоролог.

По информации метеорологических центров, 11 июля в Москве ожидается аномально жаркий и солнечный день — без осадков и с рекордными температурными показателями. Ночью столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов, а днем воздух прогреется до +33–35 градусов (пик жары будет в 15:00–18:00). Ветер будет слабым, что усилит ощущение духоты. Атмосферное давление — 748–750 мм ртутного столба, влажность воздуха опустится до 24–28%, создавая условия для перегрева. Облачность отсутствует на протяжении всех суток — от рассвета до заката сохранится ясная погода.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 11 июля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 июля в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +28 градусов.

«11 июля — ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью — от +15 до +17 градусов. Днем — от +26 до +28 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что 11 июля ожидается жаркая погода в течение суток.

«В пятницу сухой и жаркий день. Очень большое тепло приходит к нам. Солнце будет светить, может, не с самого утра, но воздух в Санкт-Петербурге прогреется до +26–28 градусов, а при самых благоприятных условиях и выше может быть температура. Завтра наиболее прохладным останется Карельский перешеек, там максимальная температура будет от +22 до +26 градусов, а все южные районы Ленинградской области попадают под температуру в +30 градусов. Так что готовимся встречать эту отметку температуры этим летом», — пояснил метеоролог.

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