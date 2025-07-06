Когда вернется рекордная жара до +35? Погода в Москве в июле: чего ждать

Когда вернется рекордная жара до +35? Погода в Москве в июле: чего ждать

В начале следующей недели в Москву вернется рекордная жара, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о прогнозе погоды в российской столице в течение июля, ждать ли потепления до +35 градусов?

Какая погода будет в Москве в июле, когда придет жара

По словам Евгения Тишковца, с 7 июля в Москву придет теплая погода, поскольку метеоусловия будут определяться теплым сектором атлантического циклона.

«В понедельник в столичном регионе прогнозируется переменная облачность, местами может брызнуть незначительный дождь. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Ночью — от +12 до +15 градусов, днем потеплеет до +25–28 градусов. Во вторник аэросиноптическая ситуация не изменится, но из-за увеличения притока лучистой энергии Солнца усилится конвекция воздуха, а значит, в небе появятся отдельные „башенки“ кучево-дождевых облаков высотой 11–12 км, вечером возможна гроза. Атмосфера „выстрелит“. По области местами (Подольск, Чехов, Серпухов) могут пройти залповые ливни с интенсивностью до 23–28 мм. Не исключен град диаметром 3–6 мм! Под утро +15–18 градусов, в дневные часы — от +29 до +32 градусов. Это будет первая „тридцатка“ в этом году. А дальше — больше», — пояснил синоптик.

Метеоролог отметил, что в среду, 9 июля, распогодится и облака поредеют, а воздух разогреется до +33 градусов, приближаясь к рекорду 122 летней давности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Самыми знойными станут четверг и пятница. На периферии антициклона погода будет стоять солнечная и сухая. Ночи ожидаются „ялтинские“ — от +19 до +22 градусов, а в разгар дня термометры будут показывать от +32 до +35 градусов, что на 10–12 градусов выше положенной в середине лета нормы и больше похоже на знойный, засушливый, резко континентальный климат астраханских и калмыцких пустынь. Кроме того, 10 июля может быть побит температурный рекорд 1996 года, когда в этот день московские метеорологи зафиксировали +33,4 градуса», — уточнил Тишковец.

Он также добавил, что уже 12 и 13 июля рекордная жара в Москве пойдет на спад, но в дневные часы воздух будет прогревать до +27–29 градусов.

«К середине июля лето вернется в исходное состояние и произойдет понижение температуры воздуха до климатической нормы», — резюмировал синоптик.

По предварительным данным метеосервисов, в российской столице с 15 июля начнутся грозы, особенно интенсивные с 16 по 18 июля. К третьей декаде (20–31 июля) температура днем поднимется до +24–27 градусов, но ночи останутся прохладными — от +14 до +15 градусов. Давление будет в пределах 742–746 мм ртутного столба, влажность — 69–75%. Ветры слабые, 2–4 м/с, преимущественно юго-западные.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в июле

В Северной столице с 7 по 10 июля дневная температура составит +20–21 градус, ночная — +12–14 градусов. Ощущаться будет холоднее из-за высокой влажности (74–77%) и ветра 4–5 м/с. Почти ежедневно ожидаются кратковременные дожди (1–4 мм), особенно интенсивные 7 и 8 июля. Давление стабильное — 757–760 мм ртутного столба. В период с 11 по 15 июля потеплеет до +21 градуса днем, но осадки сохранятся (2–3 мм), а облачность останется плотной. Температура воды в Финском заливе — от +17 до +19 градусов.

Вторая половина месяца будет теплее. С 16 по 25 июля днем воздух прогреется до +22–24 градусов, ночью — до +13–16 градусов. Осадки уменьшатся до 1–2 мм, однако 80% дней останутся пасмурными. Ветер сменится на юго-западный 3–4 м/с, влажность — 77–79%.

С 26 по 31 июля погода в регионе станет комфортнее. Днем воздух будет прогреваться до +24 градусов, ночью до +14–16 градусов. Дожди пройдут только 28 и 31 июля, в остальные дни — малооблачно. Давление повысится до 760–764 мм ртутного столба.

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