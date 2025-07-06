Погода в Москве в понедельник, 7 июля: ждать ли мощной жары и сильных гроз

Погода в Москве в понедельник, 7 июля: ждать ли мощной жары и сильных гроз

В Москву и Московскую область завтра, 7 июля, придет потепление, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 7 июля

В столичном регионе завтра, 7 июля, в дневное время столбики термометров поднимутся до +28 градусов.

«7 июля — переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. Температура в Москве ночью — от +13 до +15 градусов (в центре города — от +16 до +18 градусов), по области — от +10 до +15 градусов. Днем преимущественно без осадков. Температура днем в Москве — от +26 до +28 градусов, по области — от +24 до +29 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с», — говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что лето вернется в российскую столицу уже в начале следующей недели.

«В Москве категории „жаркая“ погода достигнет в понедельник, максимальная температура превысит +25 градусов, а по области в середине следующей недели температура воздуха превысит +30 градусов», — пояснила она.

Жаркая погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По информации метеорологических центров, 7 июля ждет теплая и преимущественно сухая погода. Ночью температура составит +16–18 градусов, днем воздух прогреется до +23–27 градусов. Небо будет малооблачным утром, а к полудню облачность усилится, но осадки маловероятны до вечера. По почасовому прогнозу, после 21:00 возможен слабый дождь, хотя его вероятность не превышает 30%. Ветер юго-западный, умеренный, 3 м/с, порывы до 7 м/с. Атмосферное давление стабильное — 742–746 мм ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 7 июля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 июля в Северной столице воздух прогреется только до +23 градусов.

«7 июля — ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью — от +13 до +15 градусов. Днем — от +21 до +23 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в начале новой недели в регионе будет стоять относительно теплая погода.

Лето в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Надо отметить и достаточно теплый понедельник в Санкт-Петербурге. Хотя там и намечаются дожди вечером в связи с выходом нового циклона, но днем солнце появится и воздух прогреется до +21–23 градусов», — рассказал метеоролог.

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