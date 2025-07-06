Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Сегодня, 6 июля, наблюдается массовый сбой в работе сотовых операторов МТС, T2, «Билайн», «МегаФон» и Yota в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. Абоненты жалуются на перебои со связью и отсутствие мобильного интернета. Что об этом известно, в чем причина?

Что известно о сбоях в работе мобильных операторов 6 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 6 июля, зафиксированы проблемы в работе операторов МТС, T2, Yota, «МегаФон» и «Билайн». Пользователи сообщают о плохом сигнале мобильной связи и сбоях при загрузке мобильного интернета: не прогружаются мессенджеры и медиафайлы, не отправляются сообщения.

Наибольшее количество жалоб зафиксировано от пользователей МТС. Порядка 27% сообщений об отсутствии связи приходятся на Москву, 13% — на Московскую область, 11% — на Санкт-Петербург, 8% — на Краснодарский край, 7% — на Владимирскую область, 4% — на Республику Коми и Ярославскую область, 3% — на Башкирию и Тульскую область, 2% — на Татарстан, Мордовию, Тюмень, Приморский и Хабаровский края, Саратовскую, Челябинскую, Нижегородскую, Иркутскую, Новосибирскую и Тамбовскую области.

Абоненты T2, Yota, «Мегафона» и «Билайна» также сообщают, что у них периодически пропадает связь и мобильный интернет. Большинство жалоб от пользователей этих сотовых операторов зафиксировано из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Саратовской областей.

«Московская область осталась совсем без стабильной связи. На МТС не только проблемы с интернетом, но и с возможностью просто позвонить»;

«Питер: интернет совершенно не работает уже не первый день, невозможно пользоваться навигатором и приложениями. Голосовая связь пока что работает»;

«На T2 хоть телефон и показывает 4G, совершенно не работает мобильный интернет в Ленинградской области. Обычная связь тоже пропадает временами. В техподдержке разводят руками», — сообщили пользователи.

О сроках восстановления полноценной работы мобильной связи и интернета не сообщалось.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В чем причина сбоев у сотовых операторов 6 июля

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко накануне, 5 июля, предупредил жителей региона о возможных проблемах со связью в период действующей опасности атаки БПЛА.

«В некоторых районах возможно частичное понижение сигнала с 4G до 2G», — сообщил он.

Представители российских регионов ранее предупреждали граждан, что мобильный интернет могут периодически отключать в целях безопасности, однако уточнялось, что сотовая связь и отправка СМС будут доступными.

«При ограничениях мобильного интернета сотовая голосовая связь и отправка СМС всегда остаются доступными. Кроме того, проводной интернет или подключение к сети Wi-Fi решают проблему доступа, в том числе в сети торгового эквайринга. В любом месте, в любое время вы всегда остаетесь на связи с близкими людьми», — говорилось в заявлении Минцифры Приморского края.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что отключение мобильного интернета — не новая мера. По его словам, это периодически происходит в преддверии важных событий, крупных мероприятий с большим скоплением людей, а также при наличии оперативной информации о готовящихся атаках.

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