Промозглый холод до +10 и ливни? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Промозглый холод до +10 и ливни? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В Москву в выходные придет временное похолодание, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в Москве на 5 и 6 июля, ждать ли промозглого холода до +10 градусов и ливней?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, в выходные воздух в Москве прогреется до +21 градуса.

«В выходные посвежеет. Ночами — от +10 до +13 градусов, днем — от +18 до +21 градуса. В начале следующей недели лето пойдет в наступление — на столичных термометрах будет +23–28 градусов. Температурный фон станет идеально соответствовать климатической норме „макушки“ лета», — отметил синоптик.

При этом руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в Москве и Московской области начнет меняться уже со следующей недели.

«С понедельника меняется циркуляция, воздушные массы будут идти в Московский регион и резко повысится температура. В ночь на понедельник прогнозируется еще +10–15 градусов, днем — уже +24–26 градусов. А во вторник будет более заметное повышение температуры: ночные значения — от +13 до +18 градусов, в центре города — до +20 градусов, днем показатель составит +25–30 градусов», — пояснил он.

По данным метеорологических сервисов, в российской столице в выходные дни осадков не ожидается. В субботу, 5 июля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура днем составит +19–21 градус, ночью опустится до +13–15 градусов. Ветер западный и северо-западный, днем 6–11 м/с, что усилит ощущение прохлады. Атмосферное давление — 745–746 мм ртутного столба, влажность воздуха — 71%. К вечеру облачность уменьшится до малооблачной, но температура понизится до +17 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В воскресенье, 6 июля, сохранится малооблачная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +19–21 градуса, ночью — до +11–13 градусов. Ветер сменится на юго-западный, с порывами 6–11 м/с. Давление останется стабильным 746 мм ртутного столба.

Таким образом, в российской столице в выходные дни промозглого холода до +10 градусов и ливней не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

В Санкт-Петербурге в субботу, 5 июля, будет преимущественно облачно с кратковременными дождями (вероятность 40%). Дневная температура — от +20 до +22 градусов, ночная — от +13 до +15 градусов. Ветер западный, 3–6 м/с, влажность 69–73%, давление 742–743 мм ртутного столба.

В воскресенье, 6 июля, в Северной столице прогнозируются переменная облачность и слабые дожди во второй половине дня. Столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов днем и от +11 до +13 градусов ночью. Ветер юго-западный, 4–7 м/с, давление 743 мм ртутного столба.

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