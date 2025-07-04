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04 июля 2025 в 14:35

Погода в Москве в субботу, 5 июля: ждать ли сильного ветра и похолодания

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве завтра, 5 июля, в течение суток ожидаются сильные порывы ветра до 11 м/с, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 5 июля

В Москве завтра, 5 июля, в дневное время столбики термометров поднимутся только до +21 градуса.

«5 июля — облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью — от +11 до +13 градусов (в центре города — от +14 до +16 градусов), по области — от +9 до +14 градусов, ветер западный и северо-западный, 3–8 м/с. Температура днем в Москве — от +19 до +21 градуса, по области — от +16 до +21 градуса. ветер западный и северо-западный 6–11 м/с», — сообщил Гидрометцентр РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в российскую столицу в выходные дни придет небольшое похолодание.

«В выходные посвежеет. Ночами — от +10 до +13 градусов, днем — от +18 до +21 градуса. В начале следующей недели лето пойдет в наступление — на столичных термометрах будет +23–28 градусов. Температурный фон станет идеально соответствовать климатической норме „макушки“ лета», — отметил синоптик.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По информации метеорологических центров, 5 июля в Москве ожидается облачная, но сухая погода без осадков. Температура днем составит от +18 до +20 градусов, ночью опустится до +14–16 градусов. Ветер западный, умеренный 2-3 м/с, давление стабильное — 745 мм ртутного столба. Облачность сохранится весь день, однако к вечеру возможны кратковременные прояснения. Такие условия связаны с влиянием антициклона, принесшего сухой воздух с запада.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 5 июля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 июля в Санкт-Петербурге воздух прогреется только до +20 градусов.

«5 июля — облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный ночью умеренный, в начале ночи местами порывы сильного, днем умеренный. Температура воздуха ночью — от +12 до +14 градусов. Днем — от +18 до +20 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеосервисов, в Северной столице 5 июля днем столбики термометров поднимутся до +22–23 градусов, ночью — до +13–14 градусов. Осадки маловероятны, ветер слабый, юго-западный 2–4 м/с, давление 746 мм ртутного столба. Утром возможна дымка, но к полудню облака рассеются.

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