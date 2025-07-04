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04 июля 2025 в 11:11

Гибель вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова: что случилось, кто он

Андрей Бадалов Андрей Бадалов Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов погиб в Москве 4 июля, выпав из окна своей квартиры на Рублевском шоссе. Какие последние новости выходили об этом?

Чем был известен Бадалов

Андрей Бадалов родился 17 августа 1962 года в Краснодаре. Окончил московскую школу № 710 АН СССР и Московский инженерно-физический институт в 1984 году. Начинал карьеру на предприятиях оборонной промышленности.

В период с 2001 по 2007 год занимал должность первого замгендиректора в группе компаний «Атлантис Комьюникейшнз» (разработка телекоммуникационных решений). С 2007 по 2019 год — вице-президент «Российской корпорации средств связи» (РКСС). Руководил созданием систем безопасности для Олимпиады-2014 в Сочи, включая Центр управления электроснабжением.

С 2012 по 2021 год — директор НИИ «Восход».

«Я принял решение уйти из НИИ „Восход“ в связи с поступившим мне предложением о новой работе. Сотрудничество с „Восходом“ дало мне интересный профессиональный и жизненный опыт. Институт продолжает вести важные для государства технологические проекты и остается ведущим системным предприятием в сфере государственной цифровизации. Я благодарен коллективу организации и Минцифры за совместную деятельность», — говорил он о своем увольнении.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С июля 2021 года занимал пост вице-президента «Транснефти», курируя цифровую трансформацию и IT. Отвечал за автоматизацию производственных процессов и исполнение госполитики в области цифровизации.

Был награжден «Серебряным кинжалом» за достижения в информационной безопасности и грамотами Минэнерго за обеспечение Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Что известно о гибели Бадалова

По предварительным данным, Бадалов упал с 10-го этажа здания. Его тело обнаружил охранник жилой высотки на Рублевском шоссе около шести утра.

После этого к месту происшествия прибыла супруга, которая, предварительно, находилась в состоянии глубокого шока.

«Жене вице-президента „Транснефти“ Бадалова вызвали скорую. Женщине стало плохо после того, как она увидела тело мужа под окнами. Она была в шоковом состоянии. Ранее у Бадалова были проблемы со здоровьем», — пишет SHOT.

В настоящее время на месте происшествия работают представители правоохранительных органов. Следователи выясняют причины инцидента.

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