Путин присвоил главе «Транснефти» звание Героя труда

Президент России Владимир Путин присвоил главе «Транснефти» Николаю Токареву звание Героя труда. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, он удостоился этой награды за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны.

За особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса присвоить звание Героя труда РФ Токареву Николаю Петровичу, — говорится в документе.

Также глава государства наградил орденом «За доблестный труд» коллектив Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева и акционерное общество «Мосгаз». Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, в свою очередь, был удостоен ордена Пирогова.

Ранее российский лидер посмертно наградил орденами Мужества двух сотрудников «Белгородэнерго» за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Награждены электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Юрий Бондарь и мастер бригады Игорь Гранкин.