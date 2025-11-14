Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 17:41

Путин присвоил главе «Транснефти» звание Героя труда

Владимир Путин и Николай Токарев Владимир Путин и Николай Токарев Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин присвоил главе «Транснефти» Николаю Токареву звание Героя труда. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, он удостоился этой награды за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны.

За особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса присвоить звание Героя труда РФ Токареву Николаю Петровичу, — говорится в документе.

Также глава государства наградил орденом «За доблестный труд» коллектив Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева и акционерное общество «Мосгаз». Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, в свою очередь, был удостоен ордена Пирогова.

Ранее российский лидер посмертно наградил орденами Мужества двух сотрудников «Белгородэнерго» за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Награждены электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Юрий Бондарь и мастер бригады Игорь Гранкин.

