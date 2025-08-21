Президенту РАН присвоено звание Героя Труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России президенту РАН Геннадию Красникову, указ размещен на сайте опубликования правовых актов. Почетное звание ученому присвоено за особые заслуги перед страной и «выдающийся вклад в развитие отечественной науки».

За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки присвоить звание Героя Труда Российской Федерации президенту федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» Красникову Геннадию Яковлевичу, — сказано в документе.

Герой Труда РФ наряду с Героем России считается высшим званием и госнаградой страны. Дается за трудовые заслуги перед народом и государством. Герои Труда получают выполненные в форме золотой звезды медали, но знаки отличия у них украшены государственным гербом.

Ранее Путин присвоил российскому скрипачу и дирижеру, президенту Московского международного Дома музыки народному артисту СССР Владимиру Спивакову звание Героя Труда. Также глава государства наградил почетным знаком «За успехи в труде» несколько рабочих коллективов из Москвы, Калининградской области и Санкт-Петербурга. Речь идет об Институте неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара, Морском конструкторском бюро «Алмаз», 33-м Судоремонтном заводе, Мосгортрансе и Московском энергетическом институте.