21 августа 2025 в 16:03

Президенту РАН присвоено звание Героя Труда

Путин присвоил почетное звание Героя Труда президенту РАН Красникову

Геннадий Красников Геннадий Красников Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России президенту РАН Геннадию Красникову, указ размещен на сайте опубликования правовых актов. Почетное звание ученому присвоено за особые заслуги перед страной и «выдающийся вклад в развитие отечественной науки».

За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки присвоить звание Героя Труда Российской Федерации президенту федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» Красникову Геннадию Яковлевичу, — сказано в документе.

Герой Труда РФ наряду с Героем России считается высшим званием и госнаградой страны. Дается за трудовые заслуги перед народом и государством. Герои Труда получают выполненные в форме золотой звезды медали, но знаки отличия у них украшены государственным гербом.

Ранее Путин присвоил российскому скрипачу и дирижеру, президенту Московского международного Дома музыки народному артисту СССР Владимиру Спивакову звание Героя Труда. Также глава государства наградил почетным знаком «За успехи в труде» несколько рабочих коллективов из Москвы, Калининградской области и Санкт-Петербурга. Речь идет об Институте неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара, Морском конструкторском бюро «Алмаз», 33-м Судоремонтном заводе, Мосгортрансе и Московском энергетическом институте.

