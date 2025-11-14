Энергетикам из Белгородской области посмертно присвоили ордена Мужества

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества двух сотрудников «Белгородэнерго», указ опубликован на официальном портале правовых актов. Награждены электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Юрий Бондарь и мастер бригады Игорь Гранкин.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что средняя общеобразовательная школа № 115 в Донецке теперь носит имена двух участников СВО, посмертно награжденных орденом Мужества, — ефрейтора Ивана Коковина и рядового Майкла Александра Глосса. На церемонии присутствовали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, командующий ВДВ Михаил Теплинский. На фасаде учебного заведения открыта мемориальная доска в честь погибших военнослужащих.

Позже в ходе встречи с участниками спецоперации в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве Путин назвал героями всех, кто находится на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Глава государства подчеркнул, что говорит об этом с полным основанием.