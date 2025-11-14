Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 15:53

Энергетикам из Белгородской области посмертно присвоили ордена Мужества

Путин посмертно наградил орденами Мужества энергетиков из Белгородской области

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества двух сотрудников «Белгородэнерго», указ опубликован на официальном портале правовых актов. Награждены электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Юрий Бондарь и мастер бригады Игорь Гранкин.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что средняя общеобразовательная школа № 115 в Донецке теперь носит имена двух участников СВО, посмертно награжденных орденом Мужества, — ефрейтора Ивана Коковина и рядового Майкла Александра Глосса. На церемонии присутствовали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, командующий ВДВ Михаил Теплинский. На фасаде учебного заведения открыта мемориальная доска в честь погибших военнослужащих.

Позже в ходе встречи с участниками спецоперации в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве Путин назвал героями всех, кто находится на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Глава государства подчеркнул, что говорит об этом с полным основанием.

