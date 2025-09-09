Донецкую школу назвали в честь погибших на СВО россиянина и американца

Донецкую школу назвали в честь погибших на СВО россиянина и американца Школе № 115 в Донецке присвоили имена россиянина Коковина и американца Глосса

Средняя общеобразовательная школа № 115 в Донецке теперь носит имена двух участников Специальной военной операции, посмертно награжденных орденом Мужества — ефрейтора Ивана Коковина и рядового Майкла Александра Глосса, сообщает ТАСС. На церемонии присутствовали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, командующий воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

На фасаде учебного заведения была открыта мемориальная доска в честь погибших военнослужащих. Пушилин назвал военных героями и призвал увековечить их память на несколько поколений вперед.

Ранее памятник героям Специальной военной операции России на Украине открыли в Забайкальске. Скульптурная композиция состоит из солдата в российской униформе на фоне проекции глобуса.

До этого в России появился первый памятник волонтерам специальной военной операции, его установили в парке культуры и отдыха имени Октября в Ростове-на-Дону. Скульптура выполнена в виде девушки в медицинской форме. Она протягивает в руках сердце, а у ее ног — гуманитарная помощь.