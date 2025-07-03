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03 июля 2025 в 11:15

В российском регионе открыли памятник участникам СВО

В Забайкальске открыли памятник участникам СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Памятник героям специальной военной операции России на Украине открыли в Забайкальске, сообщило правительство Забайкальского края в Telegram-канале. Скульптурная композиция состоит из солдата в российской униформе на фоне проекции глобуса.

В сквере Забайкальска появился памятник героям специальной военной операции. Памятник установили благодаря местным жителям, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на открытие памятного места были приглашены представители двух поколений: почетный гражданин Забайкальска, дитя войны Виктор Викторович Мочалин, и участник специальной военной операции, заслуженный ветеран боевых действий, награжденный медалями «За отвагу» и «За боевые отличия» Дугар Жапов, сообщили в администрации Забайкальска. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

Ранее в России появился первый памятник волонтерам специальной военной операции, его установили в парке культуры и отдыха имени Октября в Ростове-на-Дону. Скульптура выполнена в виде девушки в медицинской форме. Она протягивает в руках сердце, а у ее ног — гуманитарная помощь.

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