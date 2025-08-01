Индиец переехал в Россию, принял православие и погиб на СВО Подписавший контракт с Минобороны РФ гражданин Индии погиб в ходе штурма на СВО

В зоне спецоперации на Украине погиб гражданин Индии Сридхар Рауагуру, сообщает URA.RU со ссылкой на его вдову Ольгу. Собеседница издания рассказала, что ее муж отправился на СВО, осуществив свою давнюю мечту — переехав в Россию и поступив на службу в армию. Мужчину посмертно наградили орденом Мужества. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Ольга рассказала, что познакомилась со Сридхаром Рауагуру в Сети во время пандемии коронавируса. Виртуальное общение быстро переросло в серьезные отношения, и уже в марте 2022 года мужчина сделал решительный шаг — переехал в село Култоево Пермского края.

Вскоре пара поженилась и начала совместную жизнь в Пермском крае. Там Сридхар обрел новый дом и семью, принял культуру и язык, а также обратился в православие. Кроме того, муж Ольги с теплотой принял ее троих детей от предыдущего брака, став для них заботливым отчимом.

Муж мечтал сделать карьеру в армии, поскольку военных в Индии уважают. Но по их законам для того, чтобы стать военнослужащим, нужно закончить 12 классов в школе, а у него только 10. И вот, где-то он вычитал, что гражданина Индии взяли на СВО. Сридхар сказал мне: «О! Я тоже туда поеду», — поделилась Ольга.

Уже летом 2024 года Сридхар заключил контракт с Минобороны России. Спустя год стало известно, что он погиб в штурме. Незадолго до гибели мужчине одобрили получение гражданства России.

Ранее участника СВО из Свердловской области лишили российского гражданства, пока тот находился в зоне военной операции на передовой. Мужчина попытался оспорить это решение, но окончания процесса так и не дождался — в сентябре 2024 года он пропал без вести, после чего был признан погибшим.