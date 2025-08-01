Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 12:34

Индиец переехал в Россию, принял православие и погиб на СВО

Подписавший контракт с Минобороны РФ гражданин Индии погиб в ходе штурма на СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В зоне спецоперации на Украине погиб гражданин Индии Сридхар Рауагуру, сообщает URA.RU со ссылкой на его вдову Ольгу. Собеседница издания рассказала, что ее муж отправился на СВО, осуществив свою давнюю мечту — переехав в Россию и поступив на службу в армию. Мужчину посмертно наградили орденом Мужества. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Ольга рассказала, что познакомилась со Сридхаром Рауагуру в Сети во время пандемии коронавируса. Виртуальное общение быстро переросло в серьезные отношения, и уже в марте 2022 года мужчина сделал решительный шаг — переехал в село Култоево Пермского края.

Вскоре пара поженилась и начала совместную жизнь в Пермском крае. Там Сридхар обрел новый дом и семью, принял культуру и язык, а также обратился в православие. Кроме того, муж Ольги с теплотой принял ее троих детей от предыдущего брака, став для них заботливым отчимом.

Муж мечтал сделать карьеру в армии, поскольку военных в Индии уважают. Но по их законам для того, чтобы стать военнослужащим, нужно закончить 12 классов в школе, а у него только 10. И вот, где-то он вычитал, что гражданина Индии взяли на СВО. Сридхар сказал мне: «О! Я тоже туда поеду», — поделилась Ольга.

Уже летом 2024 года Сридхар заключил контракт с Минобороны России. Спустя год стало известно, что он погиб в штурме. Незадолго до гибели мужчине одобрили получение гражданства России.

Ранее участника СВО из Свердловской области лишили российского гражданства, пока тот находился в зоне военной операции на передовой. Мужчина попытался оспорить это решение, но окончания процесса так и не дождался — в сентябре 2024 года он пропал без вести, после чего был признан погибшим.

СВО
Индия
штурмы
награды
Орден Мужества
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осужденный сбежал из колонии в российском регионе
Турецкая полиция оштрафовала пассажиров самолета по одной причине
Украина сравнялась с Европой по одному показателю
Отоларинголог раскрыла неожиданный способ облегчить боль в горле
Состояние богатейших россиян прибавило $20 млрд
Мать переломала ребра 11-месячному сыну за то, что он измазался сажей
Причиной катастрофы в Вашингтоне могла стать ошибка авиадиспетчера
Группа t.A.T.u. представит новые треки и отправится в мировое турне
Володин раскрыл, когда в РФ рассмотрят инициативу об ипотечных каникулах
Российского подростка жестоко запинали за накрашенные ногти
Названы особенности неуловимых «Гераней», которые обходят украинскую ПВО
Редкую гигантскую рыбу выловили в Индии
Бомбы в кошках, удар по рынку, выход к Киеву: ВСУ атакуют РФ 1 августа
Кинолог объяснил, как отучить собаку спать на хозяйской кровати
На побережье Сахалина обнаружили мину «Лепесток»
«Давно пора!» Макаревича лишат гражданства России? Какую черту он перешел
Магнитные бури сегодня, 1 августа: что будет завтра, тромбозы, инсульты
«ПВО изматывается»: Россия нашла способ успешнее атаковать цели на Украине
«Помогал пироженкой»: красноярец перебрал с алкоголем и домогался девочек
Кот в Петербурге четвертый день не идет в руки спасателей на набережной
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.