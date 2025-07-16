Без вести пропавшего на СВО штурмовика лишили российского гражданства

Участника СВО из Свердловской области лишили российского гражданства, пока тот находился в зоне военной операции на передовой, сообщает URA.RU со ссылкой на его сестру. Мужчина попытался оспорить это решение, но окончания процесса так и не дождался — в сентябре 2024 года он пропал без вести, после чего был признан погибшим. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Погибшего звали Андрей, он родился в Узбекистане. После развала СССР его семья перебралась на Урал, получив российское гражданство. Но в 2016 году, когда ему было 25 лет, он связался с плохой компанией, после чего оказался за решеткой — его приговорили к 10 годам лишения свободы, сказано в публикации.

В 2023 году, находясь в заключении под Волгоградом, он попросился на фронт, не уведомив родных. Уже в 2024 году ему присвоили статус ветерана боевых действий, но в марте он столкнулся с новой проблемой — его лишили российского гражданства. Причиной стали изменения в законодательстве о совершивших преступление мигрантах.

Он был штурмовиком, всегда на передовой. И вот совершенно случайно его лишают российского гражданства. Шок, растерянность… Брат пошел в суд отстаивать свое имя и право быть русским у себя на Родине, — рассказала его сестра.

В августе 2024 года Андрей приехал к родным в отпуск, а в сентябре перестал выходить на связь. Сослуживцы мужчины уведомили родных, что он пропал без вести после одного из штурмов, вскоре он был официально признан погибшим.

Несмотря на это, сестра участника СВО решила добиваться справедливости в суде — после долгих месяцев борьбы ей удалось завершить дело, начатое ее братом. При поддержке уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой апелляционный суд в марте 2025 года отменил предыдущее решение и полностью восстановил гражданство Андрея.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что семья погибшего участника СВО из Байкаловского района Свердловской области Андрея С. в течение полугода не могла добиться оформления пенсии по потере кормильца для его несовершеннолетней дочери. Выплату девочке перечислили только после вмешательства парламентария. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.