В Бирюлево обнаружили бешенство

Вспышку беженства выявили на территории Бирюлево в Москве, следует из распоряжения мэра Москвы. Случай заболевания домашнего животного на улице Михневская был выявлен еще 7 июля. Кто именно заболел — не уточняется.

Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 6 сентября 2025 года, — сказано в документе.

На этот период запрещается проводить мероприятия с животными, а также отлавливать их для вывоза в зоопарки. Контроль возложен на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Ранее врач общей практики Елена Павлова рассказал, что больных диких животных не следует спасать, так как нездоровое состояние и вялость являются симптомами бешенства. По ее словам, для заражения хватит попадания слюны больного животного на поцарапанную кожу.

Она уточнила, что бешенством чаще всего заражаются лисы, волки и летучие мыши, однако больной может оказаться и живущая в парке белка. По словам врача, следует настороженно относиться к диким животным и не приближаться к тем, у которых нездоровый вид или слюнотечение.