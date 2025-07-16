Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 17:42

В Бирюлево обнаружили бешенство

Собянин ввел в Бирюлево карантин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вспышку беженства выявили на территории Бирюлево в Москве, следует из распоряжения мэра Москвы. Случай заболевания домашнего животного на улице Михневская был выявлен еще 7 июля. Кто именно заболел — не уточняется.

Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 6 сентября 2025 года, — сказано в документе.

На этот период запрещается проводить мероприятия с животными, а также отлавливать их для вывоза в зоопарки. Контроль возложен на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Ранее врач общей практики Елена Павлова рассказал, что больных диких животных не следует спасать, так как нездоровое состояние и вялость являются симптомами бешенства. По ее словам, для заражения хватит попадания слюны больного животного на поцарапанную кожу.

Она уточнила, что бешенством чаще всего заражаются лисы, волки и летучие мыши, однако больной может оказаться и живущая в парке белка. По словам врача, следует настороженно относиться к диким животным и не приближаться к тем, у которых нездоровый вид или слюнотечение.

бешенство
животные
Москва
Собянин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны финансовые последствия перерасчета рабочего стажа матерям
Зеленскому посоветовали не обольщаться решением Трампа по Украине
ВСУ целятся в Москву: какое оружие получит Украина, чем ПВО закроет cтолицу
Японец может сесть в тюрьму после бронирования 580 номеров из мести
Где ты, Леся? В Крыму ищут пропавшую в апреле медсестру, новые подобности
Названа оптимальная продолжительность сна
Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Врач опроверг распространенный миф о венерических заболеваниях
Депутат раскрыл, кто должен стать для россиян примером для подражания
Захарова раскрыла состояние российских дипломатов в Дамаске
В Бирюлево обнаружили бешенство
Командиров на одном направлении обвинили в пособничестве противнику
Туристы купили путевку за 700 тысяч рублей и попали в антисанитарию
Шойгу назвал сценарий, при котором ЕС может потратить активы России на ВСУ
Раскрыты потенциальные опасности любимого летнего лакомства
Всех фигурантов дела об убийствах прошлых лет на Урале оставили под арестом
Новозеландский охотник обнаружил крайне редкую птицу
Российский правозащитник обратился в ООН из-за ситуации с УПЦ
В Британии ветер поднял мужчину и убил его о борт яхты
Москвичей предупредили о возвращении дождей
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.