ВСУ ждут мятеж и «воздушный армагеддон»: новости СВО на утро 16 июля

Командиры ВСУ готовят вооруженный мятеж, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Борис Рожин. По его словам, доказательством этому служат документы, которые оказались в распоряжении его команды хакеров.

Военкор отметил, что специалисты получили макет документа с компьютера сотрудника СБУ. Если этот документ окажется подлинным, то некоторые украинские командиры действительно планируют вооруженный мятеж, подытожил Рожин.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 15 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Стало известно о подготовке Россией «воздушного армагеддона» для Украины

Генштаб Вооруженных сил России готовит новый мощный удар по военным объектам на Украине, пишет Telegram-канал INSIDER-T. По данным авторов, Украине хотят устроить «воздушный армагеддон» до того, как ей успеют поставить ЗРК Patriot и ракеты к ним. Минобороны РФ не комментировало информацию.

По данным инсайдеров, ВС РФ задействуют комбинированную тактику: сначала массированный запуск более чем из 500 беспилотников для ослабления украинской ПВО, затем точечные удары ракетами «Искандер» и «Кинжал» по замаскированным целям. По словам источника, Киев месяцами прятал аэродромы в лесах под Житомиром, центры подготовки диверсантов — в карьерах Кривого Рога и цеха по сборке дронов — в подземных ангарах Одессы, однако «теперь это превратится в пепел».

«Искандер» Фото: МО РФ

Во Франции рассказали о планах ВС РФ по наступлению на Украине

Вооруженные силы России планируют широкое наступление на юге Украины, сообщило французское издание L'AntiDiplomatico. Также в статье отметили успехи российских военных, отвоевавших за последний месяц порядка 500 квадратных километров украинской земли, среди которых населенный пункт в Днепропетровской области. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Уточняется, что за этот период летняя кампания России проходила методично и уверенно. Отвоеванная площадь оказалась втрое больше, чем за аналогичный отрезок времени в 2024 году. Несмотря на то что на карте эти успехи выглядят скромно, они свидетельствуют об усилении военного давления по нескольким направлениям, подытожили авторы статьи.

Трамп рассказал, отправятся ли американские солдаты на Украину

Американские военные не отправятся защищать Украину, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, он не последует примеру некоторых европейских политиков, выступающих за отправку иностранного военного контингента в Киев.

При этом Трамп подчеркнул, что поставки оружия Украине продолжаются и финансируются НАТО в рамках новых договоренностей с союзниками по Альянсу. Он отметил, что вооружение уже доставляется украинской стороне.

Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Европе обсудили удары по России американскими ракетами

Германия рассматривает возможность закупки американских ракетных комплексов с крылатыми ракетами Tomahawk и допускает их передачу Украине, сообщил Reuters со ссылкой на заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Он отметил, что Европа пока не располагает аналогами Tomahawk, поэтому их использование может иметь важное стратегическое значение.

Писториус подчеркнул, что такие комплексы укрепляют не только оборону Германии, но и усиливают потенциал НАТО в Европе. После переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом министр уточнил, что окончательное решение о покупке комплексов Typhon еще не принято, но переговоры уже ведутся.

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