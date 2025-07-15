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15 июля 2025 в 21:16

Во Франции рассказали о планах ВС РФ по наступлению на Украине

L'AntiDiplomatico: российские военные готовятся к наступлению на юге Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России планируют широкое наступление на юге Украины, сообщило французское издание L’AntiDiplomatico. Также в статье отметили успехи российский военных, отвоевавших за последний месяц порядка 500 квадратных километров украинской земли, среди которых населенный пункт в Днепропетровской области. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Уточняется, что за этот период летняя кампания России проходила методично и уверенно. Отвоеванная площадь оказалась втрое больше, чем за аналогичный отрезок времени в 2024 году. Несмотря на то, что на карте эти успехи выглядят скромно, они свидетельствуют об усилении военного давления по нескольким направлениям, подытожили авторы статьи.

Ранее стало известно, что российские ВС установили огневой контроль над трассой Красноармейск — Родинское. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, дорога служила последним маршрутом снабжения украинской армии в Красноармейске. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Кроме того сообщалось, что группа украинских солдат сдалась в плен на границе ДНР и Днепропетровской области. Уточнялось, что бойцы служили в 144-й механизированной бригаде.

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