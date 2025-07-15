Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 10:05

Бойцы ВСУ сдались в плен у границы Днепропетровской области

Группа украинских бойцов сдалась в плен у границы ДНР и Днепропетровской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Группа украинских солдат сдалась в плен на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, передает ТАСС. Уточняется, что бойцы служили в 144-й механизированной бригаде.

Сдавшиеся военные были единственными выжившими на позициях ВСУ на данном участке фронта, отмечает агентство. Сейчас военнослужащие находятся в безопасности. Им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали ударные дроны для добивания собственных солдат, чтобы те не сдались в плен на территории ДНР. По данным замкомандира по военно-политической работе, такая практика часто применяется среди его сослуживцев.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что попавшие в плен военнослужащие ВСУ раскрыли координаты 239-го общевойскового полигона в Новомосковске Днепропетровской области. Он отметил, что бойцы сами проходили учебку на объекте. Впоследствии по полигону нанесли удар.

По словам попавшего в плен украинского военнослужащего Олега Константинова, приказы командования ВСУ удерживать позиции любой ценой равносильны геноциду. Он описал ситуацию, сложившуюся на позициях в курском приграничье.

ВСУ
Украина
Днепропетровская область
плен
ДНР
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли негативные для Трампа последствия его пошлин против России
Расстрел педофила из арбалета попал на видео
Белая книга обороны Японии смягчила риторику в отношении России
Удары по Украине сегодня, 15 июля: какие объекты поражены, потери ВСУ
«Спасибо за честь»: помогавший ВС РФ в ДНР американец стал россиянином
В российском регионе запретили публиковать информацию об атаках ВСУ
«Дочка» VK будет отвечать за развитие национального мессенджера в России
Стало известно, какое наказание грозит иноагенту Быкову в России
Свободных номеров в Геленджике осталось меньше 30%
Погода в Москве во вторник, 15 июля: наступает аномальное похолодание?
Россиянка получила ранения в результате удара дрона ВСУ
Трамп предсказал, кто победит в конфликте на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 июля: где сбои в России
Химик перечислила первые симптомы отравления хлором
Белая книга обороны Японии в 2025 году пополнилась данными о России
Российские штурмовики спасли раненного заградотрядом бойца ВСУ
ВСУ атаковали воронежский детский сад снарядом с поражающими элементами
Юрист оценил шансы бросившей дочь в аэропорту Турции россиянки вернуть ее
Сеул выразил протест Токио из-за одного принципиального вопроса
Мирошник объяснил, чего добивается Трамп
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Путин напомнил о скандале с американской делегацией 30-летней давности
Власть

Путин напомнил о скандале с американской делегацией 30-летней давности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.