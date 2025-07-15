Бойцы ВСУ сдались в плен у границы Днепропетровской области Группа украинских бойцов сдалась в плен у границы ДНР и Днепропетровской области

Группа украинских солдат сдалась в плен на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, передает ТАСС. Уточняется, что бойцы служили в 144-й механизированной бригаде.

Сдавшиеся военные были единственными выжившими на позициях ВСУ на данном участке фронта, отмечает агентство. Сейчас военнослужащие находятся в безопасности. Им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали ударные дроны для добивания собственных солдат, чтобы те не сдались в плен на территории ДНР. По данным замкомандира по военно-политической работе, такая практика часто применяется среди его сослуживцев.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что попавшие в плен военнослужащие ВСУ раскрыли координаты 239-го общевойскового полигона в Новомосковске Днепропетровской области. Он отметил, что бойцы сами проходили учебку на объекте. Впоследствии по полигону нанесли удар.

По словам попавшего в плен украинского военнослужащего Олега Константинова, приказы командования ВСУ удерживать позиции любой ценой равносильны геноциду. Он описал ситуацию, сложившуюся на позициях в курском приграничье.