ВСУ лишились последней трассы снабжения на одном направлении ВС России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

Российские ВС установили огневой контроль над трассой Красноармейск — Родинское, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Дорога служила последним маршрутом снабжения украинской армии в Красноармейске.

В Минобороны эту информацию не комментировали.

По словам Кимаковского, дорога стала второй по счету, обеспечивавшей поставки для ВСУ в этом районе. Советник главы республики отметил, что все три основные трассы, ведущие в город, находятся под прицелом российских войск и в зоне активных действий операторов беспилотников.

В начале июля стало известно, что ВС России установили огневой контроль над трассой Константиновка — Дружковка в ДНР. Кимаковский сообщал, что дорога оставалась единственной, по которой войска противника получали снабжение.

Ранее группа украинских солдат сдалась в плен на границе ДНР и Днепропетровской области Украины. Военные служили в 144-й механизированной бригаде ВСУ. Сдавшиеся в плен оказались единственными выжившими солдатами из рядов противника на этом участке фронта.