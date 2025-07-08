ВСУ лишились единственной трассы снабжения в Константиновке

Российские силы установили огневой контроль над трассой Константиновка — Дружковка в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Эта дорога остается единственным маршрутом, по которому украинские войска в Константиновке получают снабжение.

Трасса Константиновка — Дружковка фактически под нашим огневым контролем, — подчеркнул собеседник агентства.

По словам Кимаковского, российская артиллерия и FPV-дроны активно работают по трассе, что делает ее последней доступной магистралью для украинской группировки. Он также отметил, что ВСУ в этом районе оказались в сложной ситуации, фактически попав в огневую ловушку.

Ранее военкоры сообщили, что российская разведка продолжает уничтожать пехоту противника у границы с Курской областью на Теткинском направлении. На представленном видео видно, как дроны выслеживают перемещения украинских групп в лесополосах и бьют по ним с воздуха, чтобы предотвратить возможные атаки. В Минобороны России эти данные не комментировали.