Беспощадный разгром скопления живой силы ВСУ попал на видео Российские разведчики нанесли по ВСУ удары дронами у границы с Курской областью

Российские разведчики продолжают уничтожать пехоту Вооруженных сил Украины у границы с Курской областью, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», публикуя кадры работы ВС РФ. На видео показано, как дроны выслеживают перемещения украинских групп в лесополосах и наносят по ним удары с воздуха.

Как поясняется в комментарии к видео, на кадрах показана ситуация на Теткинском направлении, где разведчики выслеживают скопления ВСУ у границы Курской и Сумской областей. После обнаружения украинских бойцов по ним наносят удары, не давая развивать атаки на территорию России.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн проинформировал, что к данному моменту в регионе полностью разминировано 45 населенных пунктов. Он добавил, что саперы продолжают работу в 15 населенных пунктах.

До этого появились сведения о попытке проникновения украинских военных на территорию Курской области. Атака, начавшаяся со стороны поселка Бессаловка в Сумской области, была успешно отражена российскими военными. Минобороны РФ эти данные не комментировало.