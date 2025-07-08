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Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 09:33

Беспощадный разгром скопления живой силы ВСУ попал на видео

Российские разведчики нанесли по ВСУ удары дронами у границы с Курской областью

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские разведчики продолжают уничтожать пехоту Вооруженных сил Украины у границы с Курской областью, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», публикуя кадры работы ВС РФ. На видео показано, как дроны выслеживают перемещения украинских групп в лесополосах и наносят по ним удары с воздуха.

Как поясняется в комментарии к видео, на кадрах показана ситуация на Теткинском направлении, где разведчики выслеживают скопления ВСУ у границы Курской и Сумской областей. После обнаружения украинских бойцов по ним наносят удары, не давая развивать атаки на территорию России.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн проинформировал, что к данному моменту в регионе полностью разминировано 45 населенных пунктов. Он добавил, что саперы продолжают работу в 15 населенных пунктах.

До этого появились сведения о попытке проникновения украинских военных на территорию Курской области. Атака, начавшаяся со стороны поселка Бессаловка в Сумской области, была успешно отражена российскими военными. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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