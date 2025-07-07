В Курской области рассказали о подвиге саперов Хинштейн: в Курской области разминировано 45 населенных пунктов

К данному моменту в Курской области полностью разминировано 45 населенных пунктов, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн. Он добавил, что саперы продолжают работу в 15 населенных пунктах.

За прошедшую неделю разминировано 2,7 тысячи га территории и 5,4 км дорог — всего обезврежено 29,7 тысячи взрывоопасных предметов. Группировкой расчищено 45 населенных пунктов, в 15 работы продолжаются, — написал Хинштейн.

Ранее появилась информация о попытке проникновения украинских военных на территорию Курской области. Атака, начавшаяся со стороны поселка Бессаловка в Сумской области, была успешно отражена российскими военными. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в ходе очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной на родину вернулись двое жителей Курской области. По ее словам, на подконтрольной Киеву территории остаются еще 30 уроженцев приграничного региона. Омбудсмен выразила уверенность, что в соответствии со стамбульскими договоренностями все оставшиеся в Сумах граждане вскоре смогут вернуться домой.