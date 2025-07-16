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16 июля 2025 в 06:43

Стало известно о готовящемся мятеже военных ВСУ

Военкор Рожин: командиры ВСУ готовятся к вооруженному мятежу

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Командиры ВСУ готовят вооруженный мятеж, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Борис Рожин. По его словам, доказательством этому служат документы, которые оказались в распоряжении его команды хакеров.

Военкор отметил, что специалисты получили макет документа с компьютера сотрудника СБУ. Если этот документ окажется подлинным, то некоторые украинские командиры действительно планируют вооруженный мятеж, подытожил Рожин.

Также военблогер отметил, что бойцам ВСУ давно следовало бы начать прямые переговоры с Россией. По его мнению, они могли бы взять под контроль город Николаев, заручиться поддержкой местных жителей и установить диалог с Москвой. Рожин убежден, что лишь такой путь может сохранить остатки украинского народа, учитывая присягу, данную им народу Украины.

Ранее украинский военнопленный Юрий Татаренко раскрыл вопиющие факты пренебрежения командования ВСУ к раненым солдатам. По его словам, вместо организации медицинской эвакуации командование принуждает получивших ранения солдат восстанавливать разрушенные оборонительные сооружения.

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