Генштаб Вооруженных сил России готовит новый мощный удар по военным объектам на Украине, пишет Telegram-канал INSIDER-T. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 16 июля?

Стало известно о подготовке Россией «воздушного Армагеддона» для Украины

По данным авторов канала, Украине хотят устроить «воздушный Армагеддон» до того, как ей успеют поставить ЗРК Patriot и ракеты к ним. Минобороны РФ не комментировало информацию.

По данным инсайдеров, ВС РФ задействуют комбинированную тактику: сначала массированный запуск более чем из 500 беспилотников для ослабления украинской ПВО, затем точечные удары ракетами «Искандер» и «Кинжал» по замаскированным целям. По словам источника, Киев месяцами прятал аэродромы в лесах под Житомиром, центры подготовки диверсантов — в карьерах Кривого Рога и цеха по сборке дронов — в подземных ангарах Одессы, однако «теперь это превратится в пепел».

Элитный полк ВСУ полностью потерял боеспособность

Подразделение Вооруженных сил Украины — 425-й отдельный десантно-штурмовой полк «Скала» — практически перестало существовать как боевая единица на Харьковском направлении, сообщила ТАСС пресс-служба управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области. Изначально «Скала» позиционировалось как элитное формирование, способное сдерживать наступление российских войск.

«Особый интерес вызывает ситуация с 425-м отдельным десантно-штурмовым полком „Скала“, который считался личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского. Это подразделение, экстренно переброшенное из Львовской области, понесло тяжелые потери в районе Мелового. Полк фактически перестал существовать как боевая единица», — уточнили в ведомстве.

Во Франции рассказали о планах ВС РФ по наступлению на Украине

Вооруженные силы России планируют широкое наступление на юге Украины, сообщило французское издание L'AntiDiplomatico. Также в статье отметили успехи российских военных, отвоевавших за последний месяц порядка 500 квадратных километров украинской земли, среди которых населенный пункт в Днепропетровской области. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Уточняется, что за этот период летняя кампания России проходила методично и уверенно. Отвоеванная площадь оказалась втрое больше, чем за аналогичный отрезок времени в 2024 году. Несмотря на то, что на карте эти успехи выглядят скромно, они свидетельствуют об усилении военного давления по нескольким направлениям, подытожили авторы статьи.

Военэксперт ответил, в каких случаях РФ атакует ВСУ мощнейшей ракетой Х-101

Вооруженные силы России используют крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью для высокоточных ударов по объектам на территории Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, ракеты были применены в районе Киева, Хмельницкого, Запорожья, Днепра.

«Бьют этими ракетами в основном по объектам военной инфраструктуры, энергоструктуры. Они участвовали в налетах на такие энергообъекты, которые были в районе Киева, Хмельницкого, Запорожья, Днепра. То есть ее применяют, когда нужно нанести высокоточный удар. При этом стратегические бомбардировщики, которые применяют эту ракету, не входят в зону поражения противовоздушной обороны противника», — сказал Леонков.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 июля

От независимости до рабства: как Украина спустила наследство СССР

«Земля стекловатой!» Жители Украины благодарят ВС РФ за удар по ТЦК Полтавы