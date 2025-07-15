Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 18:20

Военэксперт ответил, в каких случаях РФ атакует ВСУ мощнейшей ракетой Х-101

Военэксперт Леонков: ВС РФ используют ракеты Х-101 для высокоточных ударов

Загрузка крылатой ракеты X-101 в бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Загрузка крылатой ракеты X-101 в бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России используют крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью для высокоточных ударов по объектам на территории Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, ракеты были применены в районе Киева, Хмельницкого, Запорожья, Днепра.

Бьют этими ракетами в основном по объектам военной инфраструктуры, гражданской энергоструктуры. Они участвовали в налетах по таким энергообъектам, которые были в районе Киева, Хмельницкого, Запорожья, Днепра. То есть ее применяют, когда нужно нанести высокоточный удар. При этом стратегические бомбардировщики, которые применяют эту ракету, не входят в зону поражения противовоздушной обороны противника, — сказал Леонков.

Ранее обозреватель Томас Ньюдик заявил, что применение российской крылатой ракеты Х-101 приводит в ужас. Таким он оценил видео удара боеприпаса по Черновцам.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что российские ВКС осуществили масштабный подъем стратегической авиации. По данным канала, в воздухе замечены бомбардировщики Ту-95МС, способные нести крылатые ракеты Х-101, а также Ту-160. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

ВС РФ
ракеты
СВО
Украина
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе понимают, что Путин не прекратит СВО после угроз Трампа
Россиян предупредили об опасности купания из-за одной инфекции
Ливень смыл грунт под дорогой и ограждение на юге Москвы
Авиастроительная компания выплатит «Татнефти» более 6 млрд рублей
Востоковед оценил варианты помощи России от Китая
Российского телеведущего обвинили в оскорблении жителей одного города РФ
Европейская страна по суду конфискует российские активы
Предательство за $80. Экс-ефрейтор ВС России может сесть на 24 года: детали
Составлен список артистов, которые зарабатывают на ненависти к России
Стала известна судьба плюнувшего в бургер сотрудника «Вкусно — и точка»
Легендарный 114-летний марафонец погиб после аварии в деревне
В Сети смеются над необычной формой туч над Москвой
В России появилась официальная родина Ивана-царевича
МИД И МВД одобрили список преступлений, за которые лишат гражданства
Собчак поделилась чувствами из-за готовившегося на нее покушения
Названо главное преимущество ракеты Х-101, которая ужаснула США
Экс-премьер Украины объяснил, почему США согласовали назначение Свириденко
Стало известно о подготовке Россией «воздушного Армагеддона» для Украины
Военэксперт ответил, в каких случаях РФ атакует ВСУ мощнейшей ракетой Х-101
Россиянка обнаружила в медовом бисквите лишний предмет
Дальше
Самое популярное
От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек
Регионы

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.