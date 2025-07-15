Военэксперт ответил, в каких случаях РФ атакует ВСУ мощнейшей ракетой Х-101

Вооруженные силы России используют крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью для высокоточных ударов по объектам на территории Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, ракеты были применены в районе Киева, Хмельницкого, Запорожья, Днепра.

Бьют этими ракетами в основном по объектам военной инфраструктуры, гражданской энергоструктуры. Они участвовали в налетах по таким энергообъектам, которые были в районе Киева, Хмельницкого, Запорожья, Днепра. То есть ее применяют, когда нужно нанести высокоточный удар. При этом стратегические бомбардировщики, которые применяют эту ракету, не входят в зону поражения противовоздушной обороны противника, — сказал Леонков.

Ранее обозреватель Томас Ньюдик заявил, что применение российской крылатой ракеты Х-101 приводит в ужас. Таким он оценил видео удара боеприпаса по Черновцам.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что российские ВКС осуществили масштабный подъем стратегической авиации. По данным канала, в воздухе замечены бомбардировщики Ту-95МС, способные нести крылатые ракеты Х-101, а также Ту-160. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.