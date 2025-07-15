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15 июля 2025 в 18:22

Стало известно о подготовке Россией «воздушного Армагеддона» для Украины

INSIDER-T: ВС России готовят мощный удар по целям на Украине до поставок Patriot

акетный комплекс ОТРК «Искандер-М» акетный комплекс ОТРК «Искандер-М» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генштаб Вооруженных сил России готовит новый мощный удар по военным объектам на Украине, пишет Telegram-канал INSIDER-T. По данным авторов, Украине хотят устроить «воздушный Армагеддон» до того, как ей успеют поставить ЗРК Patriot и ракеты к ним. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

По данным инсайдеров, ВС РФ задействуют комбинированную тактику: сначала массированный запуск из более чем 500 беспилотников для ослабления украинской ПВО, затем точечные удары ракетами «Искандер» и «Кинжал» по замаскированным целям. По словам источника, Киев месяцами прятал аэродромы в лесах под Житомиром, центры подготовки диверсантов в карьерах Кривого Рога и цеха по сборке дронов в подземных ангарах Одессы, однако «теперь это превратится в пепел».

Отмечается, что особый акцент будет сделан на западной части Украины, где расположены военные училища Ивано-Франковска, авиабазы и логистический хаб около Львова, а также другие объекты. Авторы утверждают, что в кулуарах Генштаба операцию называют «Циклон-3» — по аналогии с ударами в феврале 2022 года, но втрое мощнее.

Ранее стало известно, что российские ВС установили огневой контроль над трассой Красноармейск — Родинское. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, дорога служила последним маршрутом снабжения украинской армии в Красноармейске. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Кроме того сообщалось, что группа украинских солдат сдалась в плен на границе ДНР и Днепропетровской области. Уточнялось, что бойцы служили в 144-й механизированной бригаде.

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