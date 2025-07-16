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16 июля 2025 в 17:33

Новозеландский охотник обнаружил крайне редкую птицу

Вымирающую птицу обнаружили в Новой Зеландии впервые за полвека

Вымирающую птицу — киви-пукупуку — обнаружили в Новой Зеландии впервые за полвека, пишет издание The Press. Маленькую пятнистую киви, как она еще называется, нашел в отдаленной дикой местности Адамс на Западном побережье охотник из департамента охраны природы.

По словам мужчины, он услышал крик и сразу понял, что они не принадлежат ни одному из обычных обитателей этих краев. Он рассказал, что на поиски птицы потребовалось несколько дней.

До этого считалось, что этот вид киви выжил только на прибрежных островах. На материке эту птицу видели в 1978 году. По данным экспертов, сейчас во всем мире осталось около 2 тысяч пукупуку.

Ранее стало известно, что ученые впервые обнаружили гнездо краснокнижного орлана-белохвоста в Дальневосточном морском заповеднике. Пара редких птиц обосновалась на острове Фуругельма.

До этого сообщалось, что шейхи Саудовской Аравии поставили под угрозу вымирания поголовье журавлей-красавок, занесенных в Красную книгу. Известно, что они устраивают охоту на редких птиц, когда те прилетают на зимовку из России.

Новая Зеландия
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