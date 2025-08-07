Австралийка станет миллионершей после 20 лет в тюрьме В Австралии осужденной за убийство детей женщине выплатят $1,3 млн

Женщина, проведшая 20 лет в заключении по ошибочному обвинению в убийстве своих детей, может получить компенсацию $1,3 млн (104 млн рублей), сообщает 9news. По данным издания, предложение от местных властей поступило после освобождения австралийки Кэтлин Фолбигг, которую ранее признали невиновной.

После долгих лет новые доказательства были направлены для расследования. В конечном счете Кэтлин Фолбигг была освобождена, а обвинения в ее сторону были отменены, — говорится в статье.

Кэтлин Фолбигг осудили на 40 лет после того, как в течение года у нее внезапно скончались четверо малолетних детей — им было от 19 дней до 19 месяцев. Следователи тогда не нашли доказательств насильственной смерти, но в дневнике женщины были записи, которые сочли признанием вины. В начале июня 2025 года суд оправдал Фолбигг на основании новых данных. Оказалось, что погибшие дочери имели генетическую мутацию, способную спровоцировать остановку сердца.

