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29 июля 2025 в 19:31

В США по ошибке освободили обвиняемого по делу о наркотиках заключенного

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Нового Орлеана по ошибке освободили заключенного, обвиняемого по нескольким уголовным статьям, включая хранение наркотиков, сообщает телеканал NBC News. Мужчину приняли за другого арестанта с похожей фамилией и отпустили из Орлеанского приходского центра правосудия. Сейчас полиция разыскивает освободившегося и призывает его сдаться.

Офис шерифа по ошибке освободил Халила Брайана из Орлеанского приходского центра правосудия. <...> Брайан был освобожден после того, как из-за технической ошибки чиновники перепутали его с другим заключенным с похожей фамилией, — приводит слова властей телеканал.

По данным полиции, освобожденному 30 лет. Он обвиняется в домашнем насилии, хранении краденого имущества, наркотиков, а также в сопротивлении при задержании и проникновении на частную территорию. Каким образом произошла путаница, не уточняется. Проводится внутреннее расследование.

Ранее заключенный Джон Хаффингтон был оправдан в США после 32 лет в тюрьме. Его осудили в 1983 году на основании ошибочной экспертизы волос: позже ДНК-анализ доказал его невиновность. После освобождения Хаффингтон подал в суд на полицейских, из-за которых он потерял возможность создать семью и провести последние годы с родителями.

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