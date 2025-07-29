Американец провел полжизни в тюрьме из-за ошибки следователя В США невиновный мужчина провел 32 года в тюрьме из-за ошибки в экспертизе

Житель штата Мэриленд в США Джон Хаффингтон провел 32 года в тюрьме за преступления, которые не совершал, сообщает Associated Press. Мужчине было 18 лет, когда его обвинили в убийстве Дианы Беккер и ее парня.

Доказательством стали найденные на месте преступления волосы. Экспертиза установила, что они принадлежали Хаффингтону. Молодого человека приговорили к казни в 1983 году, но позже высшую меру изменили на пожизненный срок.

Газета The Washington Post в 2011 году предположила, что Хаффингтон невиновен. Журналист сослались на отчеты ФБР. Выяснилось, что первоначальную экспертизу провели неправильно. ДНК волос с места преступления и ДНК мужчины не совпали. Хаффингтон провел в заключении 32 года, прежде чем его помиловали.

Все те годы, которые я провел за решеткой, испортили мои отношения, стоили мне возможности завести собственную семью, стоили мне возможности быть со своей матерью, когда она умерла, стоили мне драгоценного времени с моим отцом, которому было за 90 и который страдал от болезни Альцгеймера, когда я наконец вышел на свободу, — заявил Хаффингтон.

Мужчина подал в суд на пятерых бывших сотрудников правоохранительных органов, которые отправили его за решетку. Однако до наших дней дожил лишь один из них.

Ранее СМИ сообщили, что в результате стрельбы в высотном здании на Манхэттене погибли пять человек, включая полицейского. Шесть человек получили ранения различной степени тяжести.