Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 08:53

Американец провел полжизни в тюрьме из-за ошибки следователя

В США невиновный мужчина провел 32 года в тюрьме из-за ошибки в экспертизе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель штата Мэриленд в США Джон Хаффингтон провел 32 года в тюрьме за преступления, которые не совершал, сообщает Associated Press. Мужчине было 18 лет, когда его обвинили в убийстве Дианы Беккер и ее парня.

Доказательством стали найденные на месте преступления волосы. Экспертиза установила, что они принадлежали Хаффингтону. Молодого человека приговорили к казни в 1983 году, но позже высшую меру изменили на пожизненный срок.

Газета The Washington Post в 2011 году предположила, что Хаффингтон невиновен. Журналист сослались на отчеты ФБР. Выяснилось, что первоначальную экспертизу провели неправильно. ДНК волос с места преступления и ДНК мужчины не совпали. Хаффингтон провел в заключении 32 года, прежде чем его помиловали.

Все те годы, которые я провел за решеткой, испортили мои отношения, стоили мне возможности завести собственную семью, стоили мне возможности быть со своей матерью, когда она умерла, стоили мне драгоценного времени с моим отцом, которому было за 90 и который страдал от болезни Альцгеймера, когда я наконец вышел на свободу, — заявил Хаффингтон.

Мужчина подал в суд на пятерых бывших сотрудников правоохранительных органов, которые отправили его за решетку. Однако до наших дней дожил лишь один из них.

Ранее СМИ сообщили, что в результате стрельбы в высотном здании на Манхэттене погибли пять человек, включая полицейского. Шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

убийства
приговоры
экспертизы
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США хотят предложить России деньги за Командорские острова
Психолог раскрыла истинную причину популярности лабубу среди детей
Фигурант дела «Крокуса» сказал брату ждать по ТВ «что-то интересное»
В Госдуме дали совет, как делать покупки при перебоях связи
Доллару предсказали «срыв с цепи»
На Дону мигранта задержали за попытку подорвать военного Минобороны
Россиянам раскрыли, во сколько обойдется набор для отправки ребенка в школу
Володин назвал бойцов СВО новой элитой и лучшей частью российского общества
Армия России вплотную приблизилась к селу с «пафосным названием»
Украина заочно приговорила к 15 годам тюрьмы российского депутата
Евросоюз разрешил одной стране нарушить антироссийские санкции
Разведчики НАТО заполонили небо у границ России на фоне заявлений Трампа
Украинский политик объяснил новый ультиматум Трампа
На Украине раскрыли, что Ермак пишет о западных лидерах в секретной тетради
В Сеть попал разговор брата Ермака перед поездкой в Кабул за наркотиками
В Европе признали непригодность дорог на случай конфликта с Россией
ВСУ бежали из села под Харьковом после ударов российской армии
В доме пенсионера после смерти нашли резиновую куклу и снимки голых мужчин
Опубликованы кадры кометы, которая вернется только через 800 веков
Россия может денонсировать соглашение с США по утилизации плутония
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля
Россия

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.