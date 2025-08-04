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04 августа 2025 в 13:36

Самолет потерял часть носа из-за столкновения с птицей в Испании

Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS/Global Look Press

Самолет Airbus A321 авиакомпании Iberia, следовавший из Мадрида в Париж, совершил аварийную посадку в Испании, сообщает издание Elcaso. По его информации, воздушный лайнер столкнулся с птицей. В результате у самолета оторвался кусок носовой части.

Самолет авиакомпании Iberia врезался в птицу через несколько минут после начала рейса и понес серьезный материальный ущерб в носовой части, из-за чего ему пришлось вернуться в аэропорт Мадрид-Барахас Адольфо Суареса, — говорится в публикации.

Уточняется, что птица попала в часть самолета, где расположен корпус радара. Экипажу судна удалось благополучно вернуться в аэропорт и посадить лайнер. В результате никто из пассажиров не пострадал.

Ранее у побережья Северной Каролины потерпел крушение небольшой самолет. Произошедшее попало на камеру. Очевидец вскрикнул от увиденного, поскольку судно практически вертикально вошло в воду. Он запечатлел, как воздушное средство предпринимает попытку экстренной посадки на водную поверхность.

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