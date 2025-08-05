Необычные бутерброды с киви и шпротами! Взрыв вкуса, но понравится всем

Необычные бутерброды с киви и шпротами! Взрыв вкуса, но понравится всем

Необычные бутерброды с киви и шпротами! Взрыв вкуса, но понравится всем! Этот рецепт сочетает несочетаемое: сладкую сочность киви, пикантность чесночной намазки и насыщенный вкус шпрот. Идеальная закуска для тех, кто любит удивлять гостей!

Ингредиенты (на 10–12 шт.)

Багет — 1 шт. (или зерновой хлеб)

Киви — 3 шт. (очистить, нарезать тонкими ломтиками)

Шпроты — 1 банка (100–120 г)

Плавленый сыр — 100 г

Яйца вареные — 3 шт.

Чеснок — 2–3 зубчика

Майонез — 2 ст. л.

Укроп/зелень — для украшения

Приготовление

Нарежьте багет на ломтики и подсушите в тостере или на сухой сковороде до хрустящей корочки. Для намазки натрите плавленый сыр, вареные яйца и чеснок на мелкой терке, добавьте майонез и тщательно перемешайте до однородной массы. Каждый поджаренный ломтик багета обильно намажьте приготовленной сырной массой, сверху выложите по 1–2 шпроты и тонкий ломтик киви. Украсьте бутерброды веточкой укропа или другой зеленью по вкусу.

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