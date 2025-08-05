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05 августа 2025 в 06:00

Необычные бутерброды с киви и шпротами! Взрыв вкуса, но понравится всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Необычные бутерброды с киви и шпротами! Взрыв вкуса, но понравится всем! Этот рецепт сочетает несочетаемое: сладкую сочность киви, пикантность чесночной намазки и насыщенный вкус шпрот. Идеальная закуска для тех, кто любит удивлять гостей!

Ингредиенты (на 10–12 шт.)

  • Багет — 1 шт. (или зерновой хлеб)
  • Киви — 3 шт. (очистить, нарезать тонкими ломтиками)
  • Шпроты — 1 банка (100–120 г)
  • Плавленый сыр — 100 г
  • Яйца вареные — 3 шт.
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Укроп/зелень — для украшения

Приготовление

  1. Нарежьте багет на ломтики и подсушите в тостере или на сухой сковороде до хрустящей корочки. Для намазки натрите плавленый сыр, вареные яйца и чеснок на мелкой терке, добавьте майонез и тщательно перемешайте до однородной массы.
  2. Каждый поджаренный ломтик багета обильно намажьте приготовленной сырной массой, сверху выложите по 1–2 шпроты и тонкий ломтик киви. Украсьте бутерброды веточкой укропа или другой зеленью по вкусу.

Ранее мы готовили бутерброды с маслом, яблоком и корицей! Их обожают все!

бутерброды
шпроты
киви
сыр
закуска
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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