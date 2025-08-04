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04 августа 2025 в 10:49

Женщина «упаковала» двухлетнюю дочь в чемодан и отправилась в путешествие

В Новой Зеландии мать спрятала ребенка в чемодан и попыталась уехать на автобусе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Новой Зеландии двухлетнюю девочку нашли в чемодане в багажном отсеке автобуса, сообщила пресс-служба местной полиции. Жительницу города Кайвака, перевозившую ребенка, задержали и обвинили в жестоком обращении и пренебрежении нуждами малолетней.

Женщину обвинили в жестоком обращении и пренебрежении нуждами ребенка после того, как в багажном отделении автобуса обнаружили малыша в чемодане, — сказано в сообщении.

Водитель автобуса открыл багажник по просьбе пассажирки и заметил, что чемодан двигается. Он обнаружил, что внутри находится девочка. Мужчина вызвал полицию. У ребенка был жар, но травм не было.

Ранее в Подмосковье мать швырнула ребенка в коляску и ударила его по лицу. Позже выяснилось, что женщина является дипломированным психологом с 30-летним опытом за плечами. Она активно ведет блог, где делится советами по воспитанию детей.

До этого прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы села Юрьево, переломавшей ребра своему 11-месячному сыну. Она избила ребенка за то, что тот измазался сажей.

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