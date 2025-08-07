Дезертира ВСУ нашли с отрезанным половым органом после убийства жены В Закарпатье дезертир ВСУ выбежал из дома с отрезанным половым органом

Военнослужащий ВСУ, сбежавший из воинской части, был обнаружен с отрезанным половым органом — перед этим он убил свою сожительницу, передает местный журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в селе Водица в Закарпатской области Украины. По его словам, дезертира поместили в медучреждение, а в доме нашли труп полуобнаженной окровавленной женщины.

Как установили следователи, 39-летний военнослужащий сначала задушил женщину, затем нанес ей ножевое ранение. В больнице его охраняют. Расследование продолжается. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

Ранее сообщалось, что жительнице поселка Архара Амурской области отрезали грудь, вырезали внутренние органы и зашили рот. По данному факту задержали 52-летнего соседа женщины. Подозреваемого заметили, когда он пытался избавиться от тела после совместного распития алкогольных напитков с жертвой. Уточнялось, что подозреваемый в убийстве женщины надеется уйти на СВО и избежать наказания.