Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 20:01

Дезертира ВСУ нашли с отрезанным половым органом после убийства жены

В Закарпатье дезертир ВСУ выбежал из дома с отрезанным половым органом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащий ВСУ, сбежавший из воинской части, был обнаружен с отрезанным половым органом — перед этим он убил свою сожительницу, передает местный журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в селе Водица в Закарпатской области Украины. По его словам, дезертира поместили в медучреждение, а в доме нашли труп полуобнаженной окровавленной женщины.

Как установили следователи, 39-летний военнослужащий сначала задушил женщину, затем нанес ей ножевое ранение. В больнице его охраняют. Расследование продолжается. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

Ранее сообщалось, что жительнице поселка Архара Амурской области отрезали грудь, вырезали внутренние органы и зашили рот. По данному факту задержали 52-летнего соседа женщины. Подозреваемого заметили, когда он пытался избавиться от тела после совместного распития алкогольных напитков с жертвой. Уточнялось, что подозреваемый в убийстве женщины надеется уйти на СВО и избежать наказания.

ВСУ
дезертиры
измены
Закарпатье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Британский наемник погиб под Харьковом сразу после вступления в ВСУ
Появились подробности о подписании мира между Арменией и Азербайджаном
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.