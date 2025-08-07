Россиянин отрезал грудь соседке во время застолья и зашил ей рот

Россиянин отрезал грудь соседке во время застолья и зашил ей рот Житель Амурской области жестоко убил соседку во время застолья

Жительнице поселка Архара Амурской области отрезали грудь, вырезали внутренние органы и зашили рот, передает закрытый Telegram-канал «Логово жести». По данному факту задержали 52-летнего соседа женщины. Подозреваемого заметили, когда он пытался избавиться от тела после совместного распития алкогольных напитков с жертвой. По данным канала, подозреваемый в убийстве женщины надеется уйти на СВО и избежать наказания. По информации следственного управления СК России по Амурской области, возбуждено уголовное дело.

По факту обнаружения в поселке Архара трупа 55-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), — сказано в сообщении.

В УМВД России по Амурской области сообщили, что вечером 6 августа в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины на одной из улиц поселка. Личность подозреваемого быстро установили.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Бурейский» установили личность подозреваемого в убийстве жительницы поселка Архара 1969 года рождения. По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний сосед погибшей, — сказано в сообщении ведомства.

По предварительным данным, во время распития между подозреваемым и его гостьей произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшей множественные удары ножом по различным частям тела. Женщина скончалась. Спустя двое суток, дождавшись, когда на улице стемнеет, подозреваемый решил избавиться от тела — он тащил его по улице в укромное место. Его действия были замечены прохожими. Мужчина бросил тело и скрылся. Спустя некоторое время его задержали. По месту жительства подозреваемого изъяли орудие преступления.

Ранее в бразильском городе Акреландия арестовали 37-летнюю женщину, которая отрезала пенис своего мужа и приготовила рагу из бобов и детородного органа после его убийства. Ревнивая жена застала супруга за просмотром порно, прежде чем в порыве ревности решила расправиться с ним.