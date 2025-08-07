Попавшая в забвение Ротару показала стройные ноги в прозрачной юбке София Ротару впервые за три года опубликовала свои фотографии

В честь своего 78-го дня рождения артистка София Ротару впервые за долгое время опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) несколько своих фотографий с прогулки по Киеву. На одном из кадров певица предстала в прозрачной юбке, обнажающей ноги, черных сапогах и рубашке. Образ дополнили украшения, солнцезащитные очки и распущенные волосы.

Известно, что артистка исчезла из соцсетей в 2022 году. Она также отказалась от выступлений и приостановила гастроли. Время от времени она публиковала посты с поздравлениями в адрес друзей. Под свежими фотографиями певица оставила короткую подпись: «Течет вода и проходит лето».

До этого появилась информация, что Ротару выставила свой элитный отель на набережной Ялты на продажу со скидкой. Артистка хочет срочно избавиться от недвижимости из-за опасений, что имущество отнимут. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев рассказывал, что Ротару купила трехэтажный особняк в 90-е годы всего за $500 (около 38 тысяч рублей по нынешнему курсу). Тогда же она пообещала создать центр для одаренных детей. Вместо этого в особняке открылись отель Villa Sofia и ресторан.