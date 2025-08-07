Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 20:35

Момент гибели мотоциклиста в ДТП попал на видео

В Сети показали кадры смертельного ДТП с мотоциклистом в Москве

Фото: АГН «Москва»

Мотоциклист получил смертельные травмы, врезавшись в автомобиль на пересечении Шмитовского проезда и Стрельбищенского переулка в Москве, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в своем Telegram-канале. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом 112, видно, что он влетел в машину, которая поворачивала налево. Удар был настолько сильный, что откинуло не только мотоцикл, но и саму легковушку.

По данным ведомства, водитель мотоцикла умер на месте. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

До этого в подмосковных Люберцах КамАЗ сбил мотоциклиста. Мужчина скончался на месте происшествия. Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль случившееся.

Ранее мотоциклист разбился насмерть в ДТП с грузовой автомашиной SITRAK в Илишевском районе Республики Башкортостан. Трагедия произошла на 1174-м километре автодороги М-7 «Волга». Известно, что транспортные средства двигались в попутном направлении.

Тем временем выясняются обстоятельства ДТП, в котором погиб председатель комитета Заксобрания Владимирской области Михаил Максюков. Депутату было 44 года, у него остались трое детей.

ДТП
происшествия
Госавтоинспекция
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Британский наемник погиб под Харьковом сразу после вступления в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.