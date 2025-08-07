Момент гибели мотоциклиста в ДТП попал на видео В Сети показали кадры смертельного ДТП с мотоциклистом в Москве

Мотоциклист получил смертельные травмы, врезавшись в автомобиль на пересечении Шмитовского проезда и Стрельбищенского переулка в Москве, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в своем Telegram-канале. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом 112, видно, что он влетел в машину, которая поворачивала налево. Удар был настолько сильный, что откинуло не только мотоцикл, но и саму легковушку.

По данным ведомства, водитель мотоцикла умер на месте. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

До этого в подмосковных Люберцах КамАЗ сбил мотоциклиста. Мужчина скончался на месте происшествия. Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль случившееся.

Ранее мотоциклист разбился насмерть в ДТП с грузовой автомашиной SITRAK в Илишевском районе Республики Башкортостан. Трагедия произошла на 1174-м километре автодороги М-7 «Волга». Известно, что транспортные средства двигались в попутном направлении.

Тем временем выясняются обстоятельства ДТП, в котором погиб председатель комитета Заксобрания Владимирской области Михаил Максюков. Депутату было 44 года, у него остались трое детей.