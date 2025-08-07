Владимирский депутат погиб в ДТП

Председатель комитета Заксобрания Владимирской области Михаил Максюков погиб в автомобильной аварии, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале. По его словам, депутату было 44 года, у него трое детей.

Как подчеркнул Авдеев, чиновник пользовался огромным авторитетом среди коллег. Он назвал Максюкова незаменимым человеком.

Его трудно заменить на работе, невозможно — в семье, в дружбе, на службе обществу. <...> Я приношу искренние соболезнования близким Михаила Юрьевича, супруге, детям. Крепитесь. Будет трудно, но мы рядом и готовы подставить свое товарищеское плечо, — написал он.

Ранее бывший тромбонист группы The Hatters Вадим Рулев и его жена погибли в ДТП. Они ехали на мотоцикле BMW, когда произошло столкновение с внедорожником Range Rover. Супругов похоронят вместе.

До этого чемпион России по мотокроссу Руслан Козуб погиб в возрасте 32 лет во время тренировки в Ирбите. Причиной стало столкновение мотоциклов. Напарника Козуба Александра Пупышева, который столкнулся с погибшим спортсменом, госпитализировали с переломом ключицы и травмой легкого.