06 августа 2025 в 18:54

Мотоциклист стал участником страшного ДТП с грузовиком в Люберцах

Мотоциклист погиб под колесами грузовика в Люберцах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В подмосковных Люберцах КамАЗ сбил мотоциклиста, который скончался на месте происшествия, сообщили представители местной прокуратуры в Telegram-канале. ДТП произошло в среду, 6 августа, около 14:00 мск. Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль случившееся.

Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии, ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее на 7-м километре Советского шоссе в Новосибирске произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Автобус марки ПАЗ, перевозивший 27 человек, столкнулся с автобетоносмесителем Howo. В результате инцидента пострадали три человека.

Кроме того, в Сети появилось видео ДТП с участием автобуса, в результате которого легковой автомобиль был почти полностью разрушен. По предварительным данным ГАИ, авария произошла из-за ошибки водителя иномарки, который не справился с управлением, превысил скорость и врезался в автобус.

