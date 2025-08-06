Мотоциклист стал участником страшного ДТП с грузовиком в Люберцах

В подмосковных Люберцах КамАЗ сбил мотоциклиста, который скончался на месте происшествия, сообщили представители местной прокуратуры в Telegram-канале. ДТП произошло в среду, 6 августа, около 14:00 мск. Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль случившееся.

Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии, ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ, — говорится в сообщении.

