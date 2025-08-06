Автобус с 27 пассажирами попал в жесткое ДТП под Новосибирском

Автобус с 27 пассажирами попал в жесткое ДТП под Новосибирском

Рейсовый автобус с 27 пассажирами столкнулся с автобетоносмесителем в Новосибирске, пишет «МК в Новосибирске». ДТП случилось на седьмом километре Советского шоссе.

По предварительной информации, водитель автобетоносмесителя Howo 1981 года рождения столкнулся с автобусом ПАЗ, который ехал в попутном направлении. За рулем общественного транспорта находился мужчина 1985 года рождения.

В результате столкновения травмы получили три пассажира. Среди пострадавших двое подростков 14 и 16 лет, а также пенсионерка. Сейчас сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее более 30 человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса на 228-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». Автобус врезался в опору пункта взимания платы.