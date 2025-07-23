Мотоциклист погиб при столкновении с фурой в Башкортостане

Мотоциклист погиб при столкновении с фурой в Башкортостане

Мотоциклист разбился насмерть в ДТП с грузовой автомашиной SITRAK в Илишевском районе Республики Башкортостан, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по региону. Трагедия произошла на 1174-м километре автодороги М-7 «Волга».

По информации ведомства, 38-летний водитель мотоцикла Honda, двигаясь со стороны Уфы в направлении Казани, столкнулся с попутным грузовиком. От полученных травм он скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело после аварии в Ульяновской области, в результате которой погибли три человека. Инцидент произошел на автодороге М-5 в Тереньгульском районе, где минивэн Hyundai на большой скорости влетел в стоявший КамАЗ.

До этого четыре человека погибли и восемь пострадали в ДТП на трассе Астрахань — Махачкала в Тарумовском районе Дагестана. Среди погибших двое детей, травмы получили жители Удмуртии и Казахстана. Троих пострадавших доставили в лечебные учреждения дагестанской столицы на вертолете Минздрава.