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22 июля 2025 в 13:47

Двое детей и двое взрослых погибли в результате ДТП в Дагестане

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Четыре человека погибли и четыре пострадали в ДТП на трассе в Тарумовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Среди погибших двое детей, травмы получили жители Удмуртии и Казахстана.

По уточненной информации, в ДТП в Тарумовском районе пострадали восемь человек, среди них пять детей, погибли четыре человека, в том числе двое детей. Пострадавшие доставлены в Кочубеевскую МСЧ, из них два человека в тяжелом состоянии, – говорится в сообщении.

Два легковых автомобиля столкнулись на автодороге Астрахань — Махачкала. Троих пострадавших собираются доставить в лечебные учреждения дагестанской столицы на вертолете Минздрава.

Ранее в Кировском районе Ленинградской области 37-летний водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок погиб.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области произошло с ДТП с участием 16 машин. Как рассказали в областном ГУ МВД, происшествие спровоцировал водитель иномарки, который не справился с управлением и протаранил отбойник. В ДТП серьезно пострадали мужчины 22 и 30 лет. Первый в тяжелом состоянии находится в реанимации, второму тоже помогают врачи, однако у него травмы средней степени тяжести. Еще две женщины получили легкие увечья.

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