Пьяный водитель насмерть сбил 12-летнего мальчика под Петербургом

В Кировском районе Ленинградской области 37-летний водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 12-летнего мальчика, пишет Neva.Today. Погибший передвигался на велосипеде.

В результате столкновения с машиной пятиклассник скончался на месте от полученных травм. У подозреваемого водителя были обнаружены признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. Правоохранители начали выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленинградской области пьяный водитель сбил сотрудника ГАИ и попытался скрыться во дворах. 34-летнего мужчину задержали, на него возбуждено уголовное дело.