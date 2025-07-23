В Ульяновске завели уголовное дело после жуткого ДТП с тремя погибшими Полиция в Ульяновске завела уголовное дело по факту ДТП с минивэном Hyundai

Правоохранители завели уголовное дело после аварии в Ульяновской области, в результате которой погибли три человека, сообщили представители местного УМВД РФ в Telegram-канале. Согласно предоставленной информации, инцидент произошел на автодороге М5 в Тереньгульском районе, где минивэн Hyundai влетел в стоявший КамАЗ.

По факту ДТП в Тереньгульском районе Ульяновской области, в котором погибло три человека, следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Сенгилеевский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о гибели экс-тромбониста музыкальной группы The Hatters Вадима Рулева и его жены в результате ДТП в Выборгском районе Ленинградской области. Супруги, направлявшиеся из поселка Зверево в направлении Малиновки на мотоцикле марки BMW, столкнулись с внедорожником Range Rover. Рулев и его супруга погибли мгновенно.

Кроме того, в Петрозаводске курьер на мопеде совершил столкновение с легковушкой, перелетев через машину и врезавшись в ограждение. Примечательно, что на нем не было никакого защитного снаряжения, в том числе и шлема.